"Швабе" представил в Токио новый метод обеспечения устойчивости работы лазерных гироскопов

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый метод компьютерного моделирования тепловых процессов и обеспечения устойчивости работы лазерных гироскопов представили специалисты предприятия холдинга "Швабе" на научно-технической конференции в Японии.

"25-я Международная конференция по компьютеризации и экспериментальным исследованиям в технике и науке (ICCES) прошла в Токио. В мероприятии участвовали работники НИИ "Полюс" холдинга "Швабе", представившие доклад на тему "Метод компьютерного моделирования тепловых процессов и обеспечения устойчивости работы лазерных гироскопов", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов отмечает, что тепловое моделирование на ранних этапах проектирования определяет фактические температуры на компонентах электронных приборов, оптимизирует схемотехнические решения и конструкцию для обеспечения работы в пределах допустимых тепловых нагрузок, сокращает сроки проведения испытаний и исключает доработки из-за погрешностей конструирования.

"Всё это дает возможность создать конкурентоспособную аппаратуру в кратчайшие сроки и с минимальными затратами", - отметил Е.Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, сотрудники НИИ "Полюс" осваивают метод автоматизированного проектирования теплового поведения лазерных гироскопов и компьютерного моделирования с использованием российской автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА. Программный комплекс построен на основе уравнений классической теории теплообмена, интерпретированной в конечно-разностной форме в применении к электронным приборам. "В 2019-2020 годах на предприятии планируется обучение специалистов применению указанной системы и внедрение метода "Компьютерное моделирование тепловых режимов лазерных гироскопов"", - говорится в сообщении.