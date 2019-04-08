В Кремле оценили слова Трампа о возможном сокращении трат на вооружения

Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и высокой оценки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома, что РФ, США и Китай "могли бы договориться" и сократить затраты на вооружения.

"Важно, чтобы призыв не ограничивался декларациями", — подчеркнул в пятницу, 5 апреля, представитель Кремля. По словам Пескова, пока Москва не получала оформленных предложений по данному вопросу.

Накануне президент Дональд Трамп заявил во время встречи в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что США, Китай и Россия вполне могут сократить расходы на оборону и потратить вырученные средства на что-то более продуктивное для достижения мира.