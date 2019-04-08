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08.04.2019
Известия.ru

В Кремле оценили слова Трампа о возможном сокращении трат на вооружения

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jim Young

Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и высокой оценки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома, что РФ, США и Китай "могли бы договориться" и сократить затраты на вооружения.

"Важно, чтобы призыв не ограничивался декларациями", — подчеркнул в пятницу, 5 апреля, представитель Кремля. По словам Пескова, пока Москва не получала оформленных предложений по данному вопросу.

Накануне президент Дональд Трамп заявил во время встречи в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что США, Китай и Россия вполне могут сократить расходы на оборону и потратить вырученные средства на что-то более продуктивное для достижения мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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