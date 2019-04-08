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08.04.2019
ЦАМТО

Министерство обороны Болгарии выбрало победителя конкурса на ремонт вертолетов Ми-17 и Ми-24В

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 5 апреля. Минобороны Болгарии 26 марта объявило о присуждении контракта на проведение ремонта и восстановление летной годности двух транспортных вертолетов Ми-17 и четырех ударных вертолетов Ми-24В болгарских ВВС национальной компании TEREM Holding EAD.

Вертолеты пройдут ремонт на дочернем предприятии TEREM-Letets в аэропорту Софии в рамках четырехлетнего рамочного соглашения. При этом конкретные контракты будут заключаться при условии наличия средств в бюджете Министерства обороны. Как сообщает Jane's Defence Weekly, общая стоимость соглашения, если оно будет выполнено в полном объеме, составит более 38 млн. левов (около 22 млн. долл.): 6,95 млн. левов за один Ми-24В и 5,46 млн. левов за один Ми-17.

Более 70% стоимости работ будут выполнены российскими субподрядчиками. В этот перечень включены поставка запчастей, выполнение капитального ремонта двигателей и главного редуктора. На российскую сторону возложено также предоставление разрешений и ноу-хау для ограниченной модернизации с целью продления срока эксплуатации.

После завершения капитального ремонта в сочетании с незначительной модернизацией Ми-17 можно будет эксплуатировать в течение 1500 летных часов и семи лет эксплуатации, а Ми-24 – 1000 летных часов и семи лет эксплуатации (в зависимости от того, какой лимит будет достигнут первым).

Как сообщал ЦАМТО, МО Болгарии объявило тендер на проведение ремонта и восстановление летной годности двух транспортных вертолетов Ми-17 и четырех ударных вертолетов Ми-24В болгарских ВВС 30 июля 2018 года. Проект будет реализован в соответствии с положениями "Закона о государственных закупках". Заинтересованные претенденты должны были представить предложения в рамках конкурса к 3 сентября 2018 года.

В настоящее время в боевом составе ВВС Болгарии отсутствуют пригодные к полетам вертолеты Ми-17. Последний пригодный к полетам Ми-17 потерпел катастрофу 11 июня 2018 года, в которой погибли два военнослужащих, один был тяжело ранен. По информации болгарских СМИ, не в лучшем состоянии находятся и другие типы вертолетов ВВС Болгарии.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Болгария
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-24
Компании
EAD
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