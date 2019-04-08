Германия планирует поставить Египту шесть фрегатов

ЦАМТО, 5 апреля. По информации газеты Bild, парламент Германии 3 апреля одобрил поставку Египту шести фрегатов общей стоимостью около 2,3 млрд. евро.

Как сообщило издание, бюджетный комитет одобрил гарантию экспортного кредита, что позволит урегулировать финансовый аспект сделки и фактически гарантирует, что контракт будет подписан, в отличие от ранее предпринятой Египтом попытки приобрести один фрегат.

В случае подтверждения заказа, контракт станет существенной потерей для французской Naval Group, которая ранее продала ВМС Египта фрегат FREMM и четыре корвета класса "Говинд" и вела переговоры о последующих заказах. Кроме того, соглашение станет уже второй победой Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) за последнюю неделю после выбора немецкого проекта победителем тендера на поставку корветов "Тамандаре" ВМС Бразилии.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года Египет заключил с Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) соглашение на поставку двух фрегатов класса MEKO A-200, который позднее был расширен. Согласно новому плану, ВМС Египта должны были получить три корабля, построенных в Германии, и один – в Египте. Корабли длиной около 120 м и водоизмещением около 3400 т предполагается вооружить ракетными системами и торпедным вооружением. Сделка оказалась под угрозой срыва после приостановки Германией экспорта военной продукции в Саудовскую Аравию, которая должна была профинансировать постройку. Согласно последним сообщениям, Каир решил построить еще два фрегата в рамках соглашения о передаче технологий.

Эксперт по бюджету "Партии зеленых" Тобиас Линднер раскритиковал сделку с Египтом, в основном из-за неясной ситуации с правами человека в стране. По заявлению эксперта, политика правительства в области экспорта вооружения становится все более противоречивой. В течение нескольких недель в руководстве страны шла борьба за продление эмбарго на поставку вооружений и военной техники Саудовской Аравии, и, в то же время, планируется продажа фрегатов для "военной диктатуры" в Египте.

По словам Т.Лидндера, если правительство когда-либо в дальнейшем отменит продажу кораблей Египту, финансовую ответственность за это решение будут нести налогоплательщики из-за гарантии кредита "Гермесом" (контролируемое государством агентство экспортного страхования).

Фрегат класса MEKO A-200 предназначен для патрулирования, обеспечения ПВО, противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки, поддержки операций ССО. Длина корабля в базовой версии – 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т.