Президент Казахстана и глава Роскосмоса обсудили реализацию проекта "Байтерек"

Первый пуск с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год

НУР-СУЛТАН, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу провел встречу в Нур-Султане с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, с которым обсудил реализацию совместного космического проекта "Байтерек".

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, "стороны обсудили основные перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта "Байтерек". Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества с РФ по космосу, в том числе по вопросам функционирования космодрома Байконур.

"Буквально вчера завершился мой визит в Российскую Федерацию. Оцениваю его как очень успешный. Состоялись содержательные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе и по тематике, которую Вы курируете. Соответствующие проекты находятся на рассмотрении обеих сторон", - сказал Токаев, обращаясь к Рогозину.

В свою очередь, глава Роскосмоса проинформировал президента Казахстана об успешном запуске с космодрома Байконур на Международную космическую станцию грузового корабля "Прогресс-МС11".

О проекте "Байтерек"

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. Срок первого пуска с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год.

В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М".

В августе 2017 года на уровне межправительственной комиссии по Байконуру стороны приняли решение об исключении объектов наземной инфраструктуры КРК "Зенит-М" из арендуемых Россией и передаче их Казахстану. Таким образом, будущий космический ракетный комплекс "Байтерек" будет собственностью Казахстана, в отличие от других объектов космодрома, находящихся в аренде у РФ.