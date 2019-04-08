Войти
08.04.2019
ТАСС

Президент Казахстана и глава Роскосмоса обсудили реализацию проекта "Байтерек"

645
0
0
Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

Первый пуск с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год

НУР-СУЛТАН, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу провел встречу в Нур-Султане с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, с которым обсудил реализацию совместного космического проекта "Байтерек".

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, "стороны обсудили основные перспективы сотрудничества в космической сфере, а также ход реализации совместного казахстанско-российского космического проекта "Байтерек". Президент Казахстана подчеркнул важность сотрудничества с РФ по космосу, в том числе по вопросам функционирования космодрома Байконур.

"Буквально вчера завершился мой визит в Российскую Федерацию. Оцениваю его как очень успешный. Состоялись содержательные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в том числе и по тематике, которую Вы курируете. Соответствующие проекты находятся на рассмотрении обеих сторон", - сказал Токаев, обращаясь к Рогозину.

В свою очередь, глава Роскосмоса проинформировал президента Казахстана об успешном запуске с космодрома Байконур на Международную космическую станцию грузового корабля "Прогресс-МС11".

О проекте "Байтерек"

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. Срок первого пуска с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год.

В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М".

В августе 2017 года на уровне межправительственной комиссии по Байконуру стороны приняли решение об исключении объектов наземной инфраструктуры КРК "Зенит-М" из арендуемых Россией и передаче их Казахстану. Таким образом, будущий космический ракетный комплекс "Байтерек" будет собственностью Казахстана, в отличие от других объектов космодрома, находящихся в аренде у РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
22.12.2017
Ракеты и люди
09.12.2015
«Восточный»: в 2016 году Путин хочет открыть новый космодром (Die Welt, Германия)
21.05.2015
Рогозин в Думе рассказал о планах и задачах создаваемой ГК "Роскомос"
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"