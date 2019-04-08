Израильский космический аппарат Beresheet успешно перешел на лунную орбиту

В случае успешного прилунения Израиль станет четвертой страной, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Израильский космический аппарат Beresheet [название первой библейской книги Бытия на иврите] совершил в четверг вечером маневр по переходу на орбиту вокруг Луны в преддверии запланированного на 11 апреля прилунения. Об этом сообщила на странице в Twitter израильская компания SpaceIL, которая руководит миссией.

"Критически важный захват лунной орбиты прошел успешно. Beresheet теперь выходит на эллиптический курс вокруг Луны, приближаясь к историческому прилунению", - говорится в публикации. В пятницу в SpaceIL сообщили, что Beresheet "находится на отличной орбите". "В ходе критически важного маневра вчера (4 апреля) Beresheet сделал несколько прекрасных фотографий обратной стороны Луны", - добавили в организации, опубликовав две из них в Twitter.

Девятый канал израильского телевидения отмечает, что осуществленный в четверг аппаратом "предпоследний маневр на пути к спутнику Земли считался самым сложным в программе полета". "До этого Beresheet разгоняли по эллиптической орбите [вокруг Земли]. После того, как зонд вошел в зону гравитации спутника Земли, двигатель был включен на торможение. Последний маневр Beresheet перед прилунением запланирован на 10 апреля, а 11 апреля, согласно программе экспедиции, аппарат должен осуществить мягкую посадку на Луну", - указывает телеканал.

К настоящему моменту аппарат облетел Землю 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км. В ходе семи маневров он истратил 80 кг топлива. Два раза в ходе миссии отмечались неполадки: с датчиками ориентации, которые оказались в один момент "ослепленными" Солнцем и с бортовым компьютером, из-за внезапной перегрузки которого пришлось отложить один из маневров.

Миссия Beresheet

Частный израильский аппарат Beresheet массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн. 21 февраля американская компания SpaceX вывела Beresheet на траекторию полета к Луне.

Если все пойдет по плану, 11 апреля Beresheet должен будет прыжками преодолеть по поверхности Луны 500 м, замерить магнитное поле спутника Земли и сделать панорамные снимки. Но, даже в случае успешного прилунения, Beresheet, не имеющий терморегуляции, сможет проработать на Луне не более двух суток, так как из-за перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, аппарат навечно останется на Луне.

В случае успешного прилунения 11 апреля Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.