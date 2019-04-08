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08.04.2019
WarSpot

"Уран-9" прошёл доработку

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия вооружилась дистанционно управляемой боевой машиной "Уран-9". Вчера, 4 апреля, информационное агентство "Интерфакс" сообщило о том, что разработчики устранили недостатки боевого "робота".

По словам замначальника Генштаба ВС РФ председателя Военно-научного комитета Вооружённых сил генерал-лейтенанта Игоря Макушева, недостатки, выявленные в ходе эксплуатации боевого "робота" "Уран-9", полностью устранены, и теперь машина полностью готова к использованию в войсках.

Испытания "Урана-9"

Как сообщалось ранее, специалисты обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота. Так, при самостоятельном передвижении "Урана" выявлена низкая надёжность его ходовой части (опорных и направляющих катков, а также пружин подвески). Робот показал нестабильную работу 30-мм пушки, несвоевременное срабатывание цепей пуска, а также отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Серьёзным недостатком "Урана" военные считают и неспособность вести стрельбу в движении. Помимо этого, Минобороны выдвинуло ряд претензий к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.

Комплекс "Уран-9" состоит из двух гусеничных боевых машин с дистанционным управлением, транспорта для их перевозки и пункта управления на базе грузовой машины. Базовое вооружение — автоматическая 30-мм пушка 2А72, которая является усовершенствованной версией советской пушки 2А42, а также спаренный 7,62-мм пулемёт (боекомплект — 1000 патронов), противотанковые управляемые ракеты "Атака" и противовоздушный ракетный комплекс "Игла". Состав вооружения может меняться в зависимости от выполняемых задач. Комплекс был принят на вооружение российской армии в 2016 году.

Боевая машина весит 10 т и оснащена системой обнаружения лазерного облучения, что позволяет операторам заранее определять угрозу для робота и вовремя уводить его из-под вражеского огня. Как ранее заявляли представители госкорпорации "Ростех", машина малозаметна для радиолокационных и оптических систем наблюдения.

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Продукция
2А42
2А72
Атака
Игла ЗРК
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Робот
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