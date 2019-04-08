"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке

В Совфеде сообщили, куда попадет Омелян, выехав в Москву на танке

"На танках" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сможет приехать только в выгребную яму или американский город Москва в штате Айдахо - так на угрозы украинского политика ответили член Совфеда Алексей Пушков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Омелян заявил, что повторит поход гетмана Сагайдачного 1618 года и захватит Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, пригрозившему захватить Москву. Ответ был опубликован в фейсбуке Захаровой, передает ФАН.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!" - заявила представитель РІРЅРµС€РЅРµРїРѕР"РёС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РІРµРґРѕРјСЃС‚РІР° Р Р¤.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил еще более жестко: Омелян и другие "киевские болтуны" могут въехать только в выгребную яму на своем танке.

"Единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов - ни того, ни другого", - заявил Пушков.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, обращаясь к россиянам, что "ваш кандидат" не выиграет, "зря стараетесь".

"А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного",

- написал Омелян в фейсбуке, передает НСН.

Поход гетмана Петра Сагайдачного, служившего Речи Посполитой, был предпринят им в 1618 году. Вместе с королевичем Владиславом казаки Сагайдачного и польско-литовское войско разорило окрестности Москвы, осадили столицу Русского царства, однако взять ее не смогли.

Столь бурную реакцию Омеляна вызвало обращение от Союза транспортников РФ: организация предложила прислать представителя для обсуждения вопроса о восстановлении авиационного сообщения с Украиной.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, оно было прекращено по инициативе Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине и референдума в Крыму.

Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва - Кишинев - Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Железная дорога - главный способ приехать в Россию для тысяч украинцев, работающих в российских городах. По статистике украинского МИДа, в России находятся около 3 млн мигрантов с Украины, а, например, в Польше - до 2 млн.

Ранее в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев - Москва". В среднем он заполнялся на 77% и принес более $5 млн. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 млрд гривен (около 7,5 млрд руб.).

В феврале 2019 года в украинской компании-операторе железных дорог "Укрзализныця" и вовсе заявили, что пассажирские поезда из Харькова и Одессы в Москву теперь будут ходить раз в два дня, а не ежедневно. Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что изменения вступили в силу 5 февраля. В компании объяснили это решение сокращением пассажирского потока. Так, по заявлению представителей компании, в 2018 году украинские поезда перевезли 772 тыс. человек, что на 20% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Отсутствие самолетов в Москву и снижение интенсивности железнодорожного сообщения - далеко не предел киевского "разрыва с Россией". Министр инфраструктуры Украины Омелян летом 2018 года заявил, что его ведомство разработало проект, вводящий запрет на автобусное и железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Если этот документ будет одобрен, то по мнению министра "в Москву будут ходить только медведи". По словам Омеляна, украинцам "нечего ездить в Россию". Министр добавил, что авиасообщение с Россией было прекращено именно по его инициативе.

"Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как проведать семью, у кого она там есть", - заявил Омелян, подчеркнув, что Украина должна идти в Европу.

Переводы от мигрантов при этом - важная часть экономики Украины. Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в начале 2019 года, что украинские трудовые мигранты перевели в страну около $11 млрд в 2018 году. По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста данных поступлений в этом году на фоне "охлаждения миграционных процессов".

Иван Апулеев