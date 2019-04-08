Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение

4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.

Источник изображения: topwar.ru

Между нами, Россией и Китаем, мы все тратим сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное, это нелепо. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла,

- сказал глава Белого дома.

Трамп предложил РФ и КНР "вместе договориться", чтобы производить меньше оружия, а сэкономленные средства пустить на более продуктивные вещи для долгосрочного мира. Лю Хэ в свою очередь заявил, что "это очень хорошая идея".

Делегация из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ прибыла в Вашингтон для проведения очередного этапа переговоров с Соединенными Штатами по торговому соглашению. По информации мировых СМИ, данные переговоры находятся на завершающем этапе согласования.

Ранее президент США заявил о выходе из ДРСМД, якобы из-за нарушения этого договора Россией, однако он не исключил возможность разработки нового соглашения, которое касалось бы и Китая.