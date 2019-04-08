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08.04.2019
Военное обозрение

Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение

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4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.

Источник изображения: topwar.ru

Между нами, Россией и Китаем, мы все тратим сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное, это нелепо. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла,

- сказал глава Белого дома.

Трамп предложил РФ и КНР "вместе договориться", чтобы производить меньше оружия, а сэкономленные средства пустить на более продуктивные вещи для долгосрочного мира. Лю Хэ в свою очередь заявил, что "это очень хорошая идея".

Делегация из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ прибыла в Вашингтон для проведения очередного этапа переговоров с Соединенными Штатами по торговому соглашению. По информации мировых СМИ, данные переговоры находятся на завершающем этапе согласования.

Ранее президент США заявил о выходе из ДРСМД, якобы из-за нарушения этого договора Россией, однако он не исключил возможность разработки нового соглашения, которое касалось бы и Китая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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7 комментариев
№1
08.04.2019 06:53
руководство США конечно может накладывать санкции, натравливать своих "вассалов", давить морально, манипулировать фондовыми рынками и т.д., но с чего они решили, что с пи..болами кто-то всерьёз будет договариваться?
0
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№2
08.04.2019 08:11
Точно, до 100 млрд. долларов каждой стороне, а вот для РФ Китаю и США придётся скинуться по "двадцаточке" чтобы до общего уровня дотягивала. (:
0
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№3
08.04.2019 11:42
Сперва штатам и Китаю нужно урезать военный бюджет до российского, а уж потом думать о взаимном уменьшении оного.
+3
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№4
08.04.2019 11:52
Где-то читал более подробно, что основной посыл штатов по сокращению - это чтобы мы и китайцы сократили расходы в области стратегических вооружений. Типа, у нас до фига всяких ракет, АПЛ, стратегических бомбардировщиков и проч. Это очень напрягает богоизбранных. На этом и упор делают.
+1
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№5
08.04.2019 14:41
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0
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№6
08.04.2019 14:56
Цитата, ID: 19365 сообщ. №5
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Черт. Шифровальный блокнот потерял. Понял только подпись:
"Юстас" - "Алексу".
0
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№7
08.04.2019 17:12
Не, парни, он о вправду больной на всю голову!
На днях увеличивал свой военный бюджет, причем все было обосновано!
А сегодня считает, что надо уменьшать!
Он или в самом деле больной или курит чего-то не то.
И это уже не первый случай, когда сказал "А", и вдруг передумал и сказал "Б".
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