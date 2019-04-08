Кто будет "обувать" БТР "Страйкер"?

Израильтяне и немцы сражаются за американский рынок активной брони

Американцы не оставляя идею перевооружения своих сухопутных войск новой бронетехникой (так на днях стартовал конкурс на создание модели перспективной БМП), тем не менее запустили программы модернизации уже имеющейся в наличии.

Программы, можно сказать амбициозные, если учесть те средства, которые на них выделяются (модернизация трех сотен "Абрамсов" обойдется налогоплательщикам в $6млрд), и уникальные, если принять во внимание, что важнейший элемент модернизационных работ – оснащение машин комплексами активной защиты (КАЗ) будут выполнять иностранные фирмы.

Все многолетние разработки американских компаний, ведущиеся под эгидой Пентагона, на которые были потрачены огромные деньги, были отвергнуты.

Уже сейчас известно, что комплексами активной защиты "Абрамсы" и "Бредли" обеспечат израильские фирмы. На танки будут установлены КАЗ Trophy-HV израильской оборонной компании "Рафаль", БМП получат комплекс Iron Fist компании IMI – тоже израильской.

До сих пор сохраняется интрига вокруг БТР "Страйкер" - пока не известно, чей КАЗ будет установлен на эти машины в процессе модернизации. Между тем, именно эта машина особо остро нуждается в усилении защитного комплекса. Напомним, что "Страйкер" создавался, прежде всего, как "бюджетная" машина для конфликтов низкой интенсивности. А теперь эти машины приходится рассматривать как технику для полномасштабных боевых действий, в том числе и на Европейском ТВД. В частности, на базе БТР создана "M1128 – самоходная артиллерийская установка (MGS), предназначенная для огневой поддержки пехоты на поле боя и поражения бронированных целей противника.

Предполагается, что она будет выполнять роль легкого танка в условиях бездорожья, а также плохо подходящих для тяжелых ОБТ дорожных покрытий и мостов Восточной Европы. Пока сухопутные войска не получат настоящий легкий танк, конкурс на который также объявлен.

Однако минувшей осенью разрабатываемый специально для этого БТР американской фирмой LLC Artis из Вирджинии комплекс Iron Curtain был отвергнут, а в качестве возможных кандидатов на оснащение "Страйкеров" названы комплексы израильской и немецкой фирм Rafael и Rheinmetall.

Известно, что израильтяне предлагают облегченный вариант того же самого комплекса Trophy, что будет устанавливаться на "Абрамсы", а Rheinmetall представил систему под названием StrikeShield. Предполагалось, что по натурным испытаниям комплексов, которые прошли в конце минувшего года, будет избран победитель, чье оборудование и будет использовано для усовершенствования бронированных машин.

Однако выяснилось, что до сих пор соответствующие подразделения военного ведомства США не в состоянии принять решение, поскольку участники так и не представили полный пакет документации и не провели испытания в полном объеме.

Так, не был осуществлен монтаж комплексов на БТР, вместо этого все манипуляции с оборудованием осуществлялись на испытательных и временных конструкциях.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Пол Островски на слушаниях в Авиационном подкомитете Сената по вооруженным силам, прошедших 2 апреля, отметив, что для окончательного принятия решения потребуется, как минимум, еще один год.

Он же рассказал, что Пентагон запросил у фирм производителей все чертежи и прочую проектную документацию (удивительно, что это не было сделано раньше) и обязал все же смонтировать оборудование.

Честно говоря, подобный подход, как фирм производителей, так и Пентагона, как-то не вяжется с представлением о "жесткой конкурентной борьбе", о которой мистер Островски вещал сенаторам. Впрочем, возможно, полем конкуренции являются не испытательные полигоны и лаборатории, а лоббистские конторы.

Отметим, что США традиционно стремились вооружать свою армию и флот оружием американского производства. Причем не только и не столько, избегая зависимости от иностранных поставщиков, сколько соблюдая интересы национального ВПК, который, ко всем прочему, является одной из самых влиятельных сил в американском обществе.

Конечно, в силу глобализации, в последние годы использование зарубежных комплектующих все шире применялось при производстве американского оружия и техники, но передача столь масштабных и дорогостоящих заказов иностранным компаниям (пусть и формально имеющим местных компаньонов) – это несомненное новшество для США.

Напомним, сравнительно недавний визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, главной целью которого, как заявлял сам американский лидер, было продвижение на рынок этой страны американского оружия. Теперь же израильтяне получают значительный и к тому же весьма денежный сегмент американского рынка. Даже, несмотря на то, что и американским оружейникам есть, что на нем предложить.

В чем дело? Возможно, американский президент потерял надежду быть избранным на второй срок и решил получить все, что можно, хотя бы от одного срока? Или надеется заполучить поддержку силы более влиятельной, чем американский ВПК? Но как бы то ни было, факт остается фактом: американских оружейников теснят уже на "домашнем" рынке.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",