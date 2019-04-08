НАТО: нужна Европе, нужна Америке (NATO, Бельгия)

Йенс Столтенберг выступил перед Конгрессом. В своей речи он подчеркнул историческую значимость НАТО, которая много сделала для мира в Европе и на всей Земле. Дальше он обратился к стандартной критике России, не забыв про Крым и Сирию. Это и понятно, ведь чтобы военный альянс не канул в Лету, нужен новый враг. А если его нет, то приходится его придумывать.

Текст выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в американском конгрессе

Госпожа спикер, господин вице-президент, достопочтенные члены американского конгресса. Дамы и господа.

Я благодарен вам за предоставленную мне привилегию выступить сегодня перед вами. Для меня это большая честь. Для меня также большая честь представлять 29 членов альянса НАТО.

70 лет назад в этом великом городе был подписан учредительный договор о создании НАТО. В тот день президент Трумэн сказал: "Мы надеемся создать щит против агрессии и страха перед агрессией, оборонительный оплот, который позволит нам заниматься делами государства и общества, который позволит добиться более полной и счастливой жизни для всех наших граждан".

Наш альянс был создан людьми, которые пережили две разрушительные мировые войны. Им очень хорошо были знакомы ужасы, страдания, а также людские и материальные потери войны. Они были полны решимости не допустить повторения этого. А еще они были полны решимости выступить против экспансии Советского Союза, который в то время взял под контроль своих соседей, подавлял демократии и угнетал собственный народ.

Поэтому они создали НАТО. Создали с ясной целью. Сохранить мир и защитить свободу. Все члены альянса взяли на себя твердое как сталь обязательство защищать друг друга. Они дали торжественное обещание. Один за всех, и все за одного.

Это обещание сослужило нам хорошую службу. Мир был сохранен, свобода была защищена.

Да, союзники принимают участие в конфликтах в различных регионах мира. И союзники испытывают боль и страдания от террористических атак. Но ни один член НАТО не подвергался нападению другой страны.

Холодная война закончилась без единого выстрела в Европе. И у нас наступил беспрецедентный период мира.

Поэтому НАТО это не только самый долговечный альянс в истории. Это также самый успешный альянс в истории.

С момента учреждения нашего альянса в 1949 году каждый состав конгресса, каждый американский президент, ваши военнослужащие и народ Соединенных Штатов Америки стойко поддерживали НАТО.

Америка является стержневой основой нашего альянса. Она исключительно важна для европейской безопасности и для нашей свободы. Без жертв и преданности Соединенных Штатов Европа сегодня не была бы мирной и процветающей.

Я благодарю вас всех сегодня за вашу непоколебимую поддержку.

Итак, НАТО нужна Европе. И НАТО нужна Соединенным Штатам.

Сила нации измеряется не только объемом ее экономики. Или количеством ее солдат. Она также измеряется количеством ее друзей.

А благодаря НАТО друзей и союзников у США больше, чем у любой другой страны. Это делает США более сильными, безопасными и защищенными.

Госпожа спикер, господин вице-президент. Хорошо, когда есть друзья.

Когда я летел вчера над Атлантикой, я смотрел в иллюминатор на океан. Великий океан, который лежит между нашими континентами.

Но Атлантический океан не разъединяет нас. Он нас объединяет. Он нас связывает воедино.

А для таких как я норвежцев Атлантический океан имеет особое значение. Древний скандинав Лейф Эрикссон стал первым европейцем, достигшим почти тысячу лет назад берегов Америки. Об этом знало бы гораздо больше людей… если бы он не уплыл оттуда так быстро! И не решил никому об Америке не рассказывать!

Для таких искателей приключений как Лейф Эрикссон Атлантический океан никогда не был препятствием. Скорее, это был огромный голубой мост, ведущий в новые земли и открывающий новые возможности. Для миллионов европейцев он стал мостом к свободе, убежищу и надежде.

Среди этих людей были мои дедушка и бабушка. Моя мать родилась в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. А я часть своего детства провел в Сан-Франциско.

Это дало мне ощущение глубокого родства с вашей чудесной страной. Родства, которое сохранилось на всю жизнь и даже окрепло.

Я хорошо помню годы холодной войны, когда я был молодым призывником и служил в норвежской армии. Наши войска были подготовлены и оснащены для ведения обороны. А Норвегия в годы холодной войны реально граничила с Советским Союзом. Мы знали, что в одиночку не справимся с советской военной мощью. Но мы также знали, что не одиноки.

Мы знали, что если понадобится, наши союзники по НАТО во главе с США скоро будут с нами. Такой уровень безопасности мог обеспечить только наш трансатлантический альянс. Поэтому благодаря НАТО я в молодости во время холодной войны чувствовал себя в безопасности. Это многое говорит о силе нашего альянса.

Госпожа спикер, господин вице-президент, члены конгресса.

При входе в штаб-квартиру НАТО в Бельгии есть два памятника. Первый - это кусок Берлинской стены, которая должна была не выпускать людей и не впускать идеи. Она пала.

Она пала, потому что идеи и ценности строивших ее людей были менее убедительны и менее привлекательны, чем наши. Потому что мы как НАТО были непоколебимы. Мы держались вместе и не отступали.

Второй монумент - это искореженная стальная балка из северной башни Всемирного торгового центра. Памятник обычным людям, которые занимались своими делами в обычный день, когда произошло немыслимое. Памятник 2 977 людям, которые погибли 11 сентября. Напоминание о том, как все союзники по НАТО в трудную для Америки минуту сплотились с ней.

Один памятник - это символ свободы. Второй - символ солидарности. И оба являются символами НАТО. Символами того, кто мы есть и за что выступаем. За что боролись и иногда погибали наши отважные мужчины и женщины. Все это было не напрасно. И мы не одиноки.

Военнослужащие наших вооруженных сил на протяжении десятилетий служат вместе. Таких военнослужащих много в этом зале, в конгрессе и в моей делегации. Я выражаю признательность вам и всем тем, кто служит, защищая свободу.

Нет более высокой цели, чем свобода. И в этих двух памятниках мы видим вызовы, которые мы преодолели как альянс.

Мы сдержали Советский Союз в годы холодной войны. Остановили войны и зверства на Балканах. Боролись с терроризмом от Афганистана до Ближнего Востока. Приветствовали в составе нашего альянса получившие свободу страны Центральной и Восточной Европы, и помогали им распространять демократию, мир и процветание.

И двери НАТО по-прежнему открыты. В этом году протокол о вступлении подписала Республика Северная Македония. С вашей помощью Северная Македония скоро станет тридцатым членом нашего альянса. Итак, организация, сформированная в 1949 году 12 членами, стала мощной силой на страже мира. В этот альянс стремятся попасть другие страны, показывая исторический успех НАТО.

Но как вы знаете, успех в прошлом не является гарантией успеха в будущем.

Надо сказать откровенно… По обе стороны Атлантики звучат вопросы о силе нашего партнерства. И да, у нас есть разногласия.

В составе альянса много разных стран. С разной географией, историей и политическими партиями. Республиканцы и демократы. Консерваторы и лейбористы. Независимые, "зеленые" и многие другие. Это демократия.

Открытая дискуссия и разные взгляды это не признак слабости. Это признак силы.

Поэтому не следует удивляться, когда мы видим различия между нашими странами. Сегодня это разногласия по вопросам торговли, энергетики, климатических изменений и по иранской ядерной сделке. Это серьезные вопросы и серьезные разногласия.

Но мы должны помнить, что разногласия между нами возникали и раньше. Суэцкий кризис в 1956 году. Отказ Франции от военного сотрудничества в рамках НАТО в 1966 году. И иракская война, которую решительно поддержали некоторые союзники. А некоторые не менее решительно выступили против.

Сила НАТО в том, что несмотря на разногласия, мы всегда можем объединиться для решения важнейших задач. Защищать друг друга. Оборонять друг друга. Обеспечивать безопасность нашим людям.

В прошлом нам удавалось преодолевать разногласия. И мы должны преодолеть наши разногласия сейчас. Потому что в перспективе альянс будет нам нужен еще больше.

Мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, с которыми в одиночку не справится ни одна страна. Меняется глобальная расстановка сил. Борьба против терроризма это борьба на целое поколение. Мы только начинаем осознавать масштабы угроз в киберпространстве. Искусственный интеллект, квантовые вычисления и большие данные могут изменить характер конфликта намного сильнее, чем промышленная революция. И нам придется как и прежде иметь дело со все более агрессивной Россией.

В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые со времен Второй мировой войны одна страна в Европе силой отняла часть другой страны. Мы видим закономерности в поведении России. Среди прочего, это масштабное усиление военного потенциала от Арктики до Средиземноморья и от Черного моря до Балтийского. Применение нервно-паралитического отравляющего вещества в Британии. Поддержка кровожадного режима Асада в Сирии. Постоянные кибератаки против союзников по НАТО и их партнеров, нацеленные на что угодно, от парламента до энергосистем. Изощренные кампании дезинформации. И попытки вмешательства в саму демократию.

НАТО ответила самым мощным укреплением нашей коллективной обороны за десятилетия. Впервые на востоке нашего альянса развернуты боеготовые силы. Мы повышаем готовность наших войск. В три раза увеличили численность натовских сил реагирования. Модернизировали нашу командную структуру. Укрепили кибероборону. А еще мы наращиваем поддержку нашим близким партнерам Грузии и Украине, которые являются суверенными государствами и имеют суверенное право самостоятельно выбирать свой путь.

Все это мы делаем не для того, чтобы спровоцировать конфликт. А чтобы предотвратить конфликт. И сохранить мир.

Не воевать, а сдерживать. Не нападать, а обороняться.

Нет никакого противоречия между сдерживанием, обороной и диалогом. Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся к улучшению отношений с Россией. Но даже без такого улучшения нам надо поддерживать непростые отношения. Поэтому нам нужно разговаривать. И мы разговариваем. Ради снижения риска, во избежание инцидентов, чрезвычайных происшествий и просчетов.

Нам нужен диалог в рамках работы по контролю над вооружениями. Мое поколение в 1980-х годах жило в условиях, когда в Европе были развернуты тысячи ядерных ракет. Ракет, способных за секунды разрушить наши города и уничтожить миллионы людей. Благодаря дальновидности и инициативе президента Рейгана и премьера Горбачева Договор РСМД положил конец всему этому оружию.

Но сегодня оно возвращается.

Россия развернула новые ракеты в Европе. Это мобильные ракеты. Их трудно засечь. Они могут нести ядерный заряд. Время предупреждения сократилось до нескольких минут. А еще Россия снизила порог применения ядерного оружия в вооруженном конфликте.

Позиция НАТО ясна и едина… Россия нарушает Договор РСМД. В Европе нет новых американских ракет. А новые российские ракеты есть.

Я продолжаю призывать Россию вернуться к выполнению ДРСМД. Но пока Россия не предпринимает никаких шагов в этом направлении. А время истекает.

Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны. Но мы не должны быть наивными. Если соглашение соблюдает только одна сторона, оно не обеспечит нам безопасность.

Поэтому мы должны готовиться жить в мире, где не будет ДРСМД. Мы будем действовать обдуманно и скоординированно. Мы не будем повторять то, что делает Россия. НАТО не намерена развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО всегда должна предпринимать необходимые шаги для обеспечения надежного и эффективного сдерживания.

Госпожа спикер, господин вице-президент!

Борьба с терроризмом также требует от нас коллективных усилий. Это доказали теракты 11 сентября.

НАТО молниеносно ответила на эти нападения. В течение 24 часов, впервые и единственный раз в истории мы применили статью 5 Вашингтонского договора. Положение о коллективной обороне, которое гласит: "Вооруженное нападение на одного… считается нападением на всех".

Итак, 11 сентября было совершено нападение не только на Соединенные Штаты. Было совершено нападение на всех членов НАТО. Уже через несколько дней самолеты НАТО охраняли небо США. А впоследствии солдаты НАТО плечом к плечу отправились сражаться в Афганистан. Чтобы эта страна никогда больше не стала прибежищем для террористов, которые могут атаковать нас на нашей территории.

За эти годы сотни тысяч военнослужащих из Европы и Канады побывали в Афганистане, где несли службу. Более тысячи человек отдали там свои жизни. И очень многие получили тяжелые ранения. Мы отдаем дань уважения их заслугам и их жертвам.

НАТО и сегодня находится в Афганистане. Чтобы бороться с терроризмом и обучать афганских военных. Наша цель не в том, чтобы остаться там навсегда. Мы будем находиться там не больше, чем это необходимо.

Мы вместе вошли туда. Мы вместе будем решать вопрос о нашем будущем присутствии там. И когда придет время, мы вместе оттуда уйдем.

НАТО в полной мере поддерживает мирный процесс. Он должен создать условия для афганского примирения. Мир возможен только в том случае, если Афганистан будет освобожден от международных террористов. Ради прочного мира нам надо наращивать свои достижения. НАТО создала условия для социально-экономического прогресса. Она обеспечивает образование и права человека женщинам и девочкам. Их права должны быть защищены.

НАТО ведет борьбу с терроризмом не только в Афганистане. Мы также являемся частью глобальной коалиции, борющейся с ИГИЛ (запрещено в России - прим. перев.). Эта коалиция добилась значительных успехов.

Когда-то ИГИЛ контролировал территорию размером с Виргинию. И навязывал миллионам свою извращенную идеологию. Они отрубали людям головы. Сжигали людей заживо. Превращали женщин в сексуальных рабынь и торговали ими.

Мы не должны забывать о их зверствах и жестокостях. Благодаря американскому руководству и нашим коллективным усилиям мы остановили эти зверства, и миллионы людей были освобождены.

Но наша работа не завершена. Поэтому НАТО активизирует подготовку иракских войск. Чтобы они могли лучше защитить свою страну. И сделать так, чтобы ИГИЛ никогда не вернулся. Поэтому НАТО поддерживает наших партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Помогает им создавать разведывательные службы, укреплять безопасность на границе, кибербезопасность и формировать силы специального назначения.

Обучение местных сил и наращивание местного боевого потенциала - это одно из лучших методов в борьбе с терроризмом. Предотвращение лучше интервенции.

Госпожа спикер, господин вице-президент!

Кто-то из вас, находящихся сегодня здесь, наверняка напрямую пострадал от терроризма. Кто-то потерял друзей и близких. Вы знаете, что терроризм это реальность. Я тоже это знаю.

22 июля 2011 года я был премьер-министром Норвегии. Это постыдная дата в истории моей страны. В тот день террорист взорвал бомбу рядом с моим офисом. Убил восьмерых человек и ранил намного больше.

Затем он отправился на остров Утойя, где молодежь наслаждалась жизнью в летнем лагере. Там он убил еще 69 человек. В основном это были подростки, у которых вся жизнь была впереди. Это был самый мрачный день в Норвегии после Второй мировой войны. Это был самый мрачный день в моей жизни.

Терроризм существует в разных формах. Иногда террористы используют в своих неправедных целях религию. Иногда они используют политическую идеологию. Они утверждают, что отличаются друг от друга, поскольку сражаются за разные цели. Но они одинаковы. Они верят в ненависть, в насилие, они убивают невинных людей, мужчин, женщин и детей. Они просто трусы.

Террористы нападают на нашу свободу, на наши ценности, на наш образ жизни. Наш ответ должен заключаться в следующем: больше открытости, больше демократии. Наши ценности возобладают. Свобода возьмет верх над угнетением. Толерантность над нетерпимостью. А любовь всегда будет сильнее ненависти.

Я вижу это в цветах, которые лежат у мечетей в новозеландском Крайстчерче. Я вижу это в том, как живут пережившие трагедию в Норвегии.

Я вижу это в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Два непобедимых города. Города, которые не удалось запугать и победить. Города, которые стали гораздо сильнее после ужасов того сентябрьского дня.

Госпожа спикер, господин вице-президент!

НАТО это сильный альянс. Но чтобы оставаться сильной, НАТО должна быть справедливым альянсом.

В идеальном мире нам не пришлось бы тратить деньги на оборону. Но мы живем не в идеальном мире.

У свободы есть враги, и их необходимо сдерживать. Если сдержать их не удастся, нам необходимо драться.

Гитлера невозможно было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было устрашить словами. ИГИЛ невозможно было разгромить диалогом.

Будущие враги свободы могут вновь выбрать насилие. Нашего стремления к миру во всем мире просто недостаточно. Ради мира мы должны действовать - и вкладывать деньги.

Союзники по НАТО должны тратить больше средств на оборону. Такой предельно ясный сигнал подает президент Трамп. И этот сигнал оказывает реальное воздействие.

Союзники, которые долгие годы сокращали военные бюджеты, прекратили эти сокращения. Теперь все союзники увеличивают расходы на оборону. Раньше они сокращали расходы на миллиарды. Теперь они увеличивают их на миллиарды. Всего за два последних года европейские союзники и Канада потратили на оборону дополнительно 41 миллиард долларов. К концу следующего года эта цифра вырастет до 100 миллиардов. Это сделает НАТО сильнее.

Эти деньги позволят нам создавать новые боевые возможности, в которых нуждаются наши вооруженные силы. В том числе, современные истребители, ударные вертолеты, средства противоракетной обороны и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Это будет на пользу Европе, это будет на пользу Америке.

Союзники Америки по НАТО предоставляют важные силы и средства, в том числе, десятки тысяч разведчиков и киберэкспертов. Они позволяют США лучше видеть и лучше слышать, следить за субмаринами в Арктике и блокировать кибернетические сети ИГИЛ. А еще Европа дает США плацдарм, с которого они могут перебрасывать войска и технику по всему миру.

В прошлом году я был в Форт-Уорте, штат Техас. Я видел, как работают вместе предприятия из многих стран НАТО, создавая штурмовики нового поколения.

У НАТО всегда были технические преимущества. Чтобы сохранить их, нам нужны инновации, мы должны использовать изобретательность и мастерство наших предприятий и наших лучших умов по обе стороны Атлантики. Это будет и впредь обеспечивать нас самыми передовыми возможностями и создавать рабочие места в США, Канаде и Европе.

Так что наши трансатлантические связи - это не только вопрос безопасности. Это также вопрос процветания. Неслучайно в статье 2 Вашингтонского договора говорится о содействии экономическому сотрудничеству между нашими странами.

Европа и Америка уже давно являются самыми крупными торговыми партнерами друг для друга.

Они создают миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики. Их ежедневный товарооборот составляет более трех миллиардов долларов. Они вкладывают триллионы долларов в наши экономики. Благодаря связям между нашими континентами увеличивается богатство, улучшается здоровье людей, развивается образование, люди становятся счастливее.

Госпожа спикер, господин вице-президент.

Главным выражением распределения ответственности является то, что мы действуем заодно. Вместе боремся. И иногда вместе погибаем.

Я побывал на Арлингтонском кладбище, чтобы почтить память всех тех американских солдат, которые отдали свои жизни. Многие из них погибли, защищая Европу.

Две мировые войны и одна холодная война ясно показали, насколько важна Америка для безопасности Европы. И в равной мере мир и стабильность в Европе важен для США. Наш альянс существует 70 лет не из чувства ностальгии. Не из сентиментальности. НАТО продолжает существовать, потому что это в национальных интересах всех и каждой из наших стран.

Вместе нас почти миллиард человек. У нас половина мировой экономической мощи. И половина мировой военной мощи.

Когда мы заодно, мы становимся сильнее любого вероятного противника - в экономическом, политическом и военном плане.

Нам нужна эта коллективная сила, потому что мы будем сталкиваться с новыми угрозами. И мы уже много раз видели, как трудно предугадать будущее.

Мы не смогли предсказать падение Берлинской стены. Теракты 11 сентября. Усиление ИГИЛ. Незаконную аннексию Крыма Россией.

Поскольку мы не можем предвидеть будущее, мы должны быть готовы к непредвиденному. Нам нужна стратегия действий в обстановке неопределенности. И она у нас есть. Эта стратегия - НАТО.

Сильная и динамичная НАТО снижает риски. И позволяет нам справляться с неожиданностями, когда они случаются. А они случаются, и будут случаться.

НАТО это самый успешный альянс в истории, потому что мы всегда имели возможность меняться вместе с изменениями в мире. Потому что несмотря на разногласия, мы едины в нашей преданности друг другу.

НАТО это альянс суверенных государств, объединенных демократией, свободой и верховенством права. Правом человека жить своей жизнью и стремиться к счастью. Свободой от угнетения. Ценностями, лежащими в основе США. И в основе НАТО.

Как сказал президент и первый верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Эйзенхауэр, "мы думаем не только о защите территории… но и о защите образа жизни".

Европа и Северная Америка не разделены Атлантическим океаном. Они объединены им. И подобно Атлантике, НАТО тоже объединяет наши континенты. Наши страны. И наши народы. Она делает это 70 лет.

И сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, ради сохранения этого единства для будущих поколений. Ибо что бы ни случилось, мы сильнее, когда мы вместе.

Госпожа спикер, господин вице-президент. Хорошо, когда есть друзья.

Спасибо.

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