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08.04.2019
ЦАМТО

В России испытывают универсальный мишенный комплекс, имитирующий перспективные средства воздушного нападения

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Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 5 апреля. Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант", способный имитировать перспективные средства воздушного нападения, в ближайшее время должен завершить госиспытания.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время мы планируем завершить государственные испытания и начать серийное производство этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика", – сказал собеседник агентства.

По его словам, "Адъютант" будет использоваться для подготовки расчетов зенитных ракетных комплексов с созданием воздушной обстановки, максимально приближенной к боевой, отмечает "РИА Новости".

"Это, собственно, и делает его потенциально востребованным и перспективным. В настоящее время задачи тренировок расчетов ЗРК решаются с использованием старых ракет-мишеней. Между тем, современные средства воздушного нападения заметно изменили свои характеристики, масштаб и характер действий – они стали более маневренными, менее заметными", – пояснил Ф.Зиятдинов.

Он рассказал, что "Адъютант" способен обеспечить создание сложной воздушной обстановки для выполнения как учебных задач, так и боевых с применением разнотипных мишеней и максимальной возможной их идентичностью с современными и перспективными средствами воздушного нападения.

В состав комплекса входят мобильный наземный пункт управления с рабочими местами операторов, выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала, а также четыре вида воздушных мишеней, созданных на базе беспилотных летательных аппаратов – для имитации турбовинтового и реактивного самолета, крылатых ракет или управляемых авиабомб, а также вертолета, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Военные учения
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