Герой России генерал Теплинский назначен начальником штаба Центрального военного округа

До Теплинского штаб возглавлял генерал-полковник Евгений Устинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Герой России генерал-лейтенант Михаил Теплинский назначен начальником штаба Центрального военного округа (ЦВО). Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне инноваций ЦВО, который проходит 5-6 апреля в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Ранее начальником штаба Центрального военного округа был генерал-полковник Евгений Устинов, который, по данным источника в ЦВО, переведен на повышение в Москву.

Михаил Теплинский родился 9 января 1969 года в городе Моспино (Украина). После окончания средней школы в 1987 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем закончил Общевойсковую академию Вооруженных сил России и Военную академию Генерального штаба. Принимал участие в первой и второй чеченской кампании, за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента РФ в 1995 году присвоено звание Героя Российской Федерации.

В начале 2000-х годов Теплинский был начальником штаба 76-й воздушно-десантной дивизии, после был переведен в 20-ю гвардейскую общевойсковую армию Западного военного округа. С марта 2017 года по февраль 2019 генерал Теплинский был начальником штаба Южного военного округа.