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08.04.2019
РИА Новости

В России испытывают комплекс, имитирующий средства воздушного нападения

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Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант", способный имитировать перспективные средства воздушного нападения, в ближайшее время должен завершить госиспытания, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время мы планируем завершить государственные испытания и начать серийное производство этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика", - сказал собеседник.

По его словам, "Адъютант" будет использоваться для подготовки расчётов зенитных ракетных комплексов с созданием воздушной обстановки, максимально приближенной к боевой.

"Это, собственно, и делает его потенциально востребованным и перспективным. В настоящее время задачи тренировок расчётов ЗРК решаются с использованием старых ракет-мишеней. Между тем, современные средства воздушного нападения заметно изменили свои характеристики, масштаб и характер действий - они стали более маневренными, менее заметными", - объяснил Зиятдинов.

Он рассказал, что "Адъютант" способен обеспечить создание сложной воздушной обстановки для выполнения как учебных задач, так и боевых с применением разнотипных мишеней и максимальной возможной их идентичностью с современными и перспективными средствами воздушного нападения.

В состав комплекса входят мобильный наземный пункт управления с рабочими местами операторов, выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала, а также четыре вида воздушных мишеней, созданных на базе беспилотных летательных аппаратов - для имитации винтового и реактивного самолета, крылатых ракет или управляемых авиабомб, а также вертолета.

Читайте полный текст интервью с Фанилом Зиятдиновым >>

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Военные учения
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