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08.04.2019
РИА Новости

"Ростех" сертифицировал вертолетный двигатель ВК-2500 в Китае

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Двигатель ВК-2500
Двигатель ВК-2500.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500 получил сертификат типа в Китае, что позволяет начать программу модернизации российских вертолетов в КНР, сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Сертификат типа вертолетного турбовального двигателя ВК-2500 разработки и производства санкт-петербургского АО "ОДК-Климов" (входит в ОДК Ростеха) валидирован в Китае. Теперь силовая установка сможет эксплуатироваться в составе российских гражданских вертолетов в КНР, что расширит географию продаж и эксплуатации российских вертолетов "Ми" и "Ка", - говорится в сообщении.

Работа по валидации двигателя ВК-2500 китайскими авиационными властями велась в тесном сотрудничестве с АО "МВЗ им. М.Л.Миля" (входит в "Вертолеты России") и Федеральным агентством воздушного транспорта.

"Управление гражданской авиации Китая сертифицировало отечественный вертолетный двигатель впервые за последние 19 лет. Следующим этапом работы для ОДК станет сертификация двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае в составе вертолета, а также валидация сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее, Бразилии, Мексике", - сказали в Ростехе.

Как заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, вертолетное направление – одна из важнейших составляющих взаимодействия РФ и КНР. "В 2017 году ОДК представила программу модернизации китайских вертолетов путем замены двигателей ТВ3-117 на более современные ВК-2500, что вызвало большой интерес со стороны эксплуатантов. В прошлом году в китайском городе Лицзян прошли демонстрационные полеты вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500. Валидация сертификата типа ВК-2500 позволяет нам начать программу модернизации российских вертолетов в КНР", - сказал он.

Двигатель ВК-2500 создан на смену вертолетному двигателю ТВ3-117. Он выполнен в трех модификациях взлетной мощностью – от 2000 до 2400 л.с. В силовой установке внедрены цифровая система автоматического управления вместо аналоговой, новейшие датчики, счетчик наработки и контроля, применены новые материалы. Все это обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики: увеличенную мощность на чрезвычайном режиме, поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха и повышенный ресурс. ВК-2500 дает вертолетам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. При этом сборка ведется исключительно из российских комплектующих.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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