Корабли ВМФ России отработали нанесение ракетного удара
Источник изображения: vpk-news.ru
Малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз" из состава соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России отработали нанесение ракетного удара по кораблям условного противника и подавление береговых целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Цели обозначали другие корабли бригады.
Отмечается, что в районе берегового полигона корабли ВМФ также провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых целей, скрытых рельефом местности. В ходе выполнения упражнения успешно поражены мишени, имитирующие долговременные огневые точки и технику условного противника.
Объективный контроль за результативностью стрельбы осуществлялся с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
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