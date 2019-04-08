Корабли ВМФ России отработали нанесение ракетного удара

Малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз" из состава соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России отработали нанесение ракетного удара по кораблям условного противника и подавление береговых целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели обозначали другие корабли бригады.

Отмечается, что в районе берегового полигона корабли ВМФ также провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых целей, скрытых рельефом местности. В ходе выполнения упражнения успешно поражены мишени, имитирующие долговременные огневые точки и технику условного противника.

Объективный контроль за результативностью стрельбы осуществлялся с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".