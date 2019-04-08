Танки бригад ВДВ получат возможности "Арматы"

Танки воздушно-десантных войск России получили новую автоматизированную систему управления (АСУ). Такие же АСУ устанавливаются на перспективных танках Т-14 проекта "Армата".

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Модернизированные танки Т-72Б3, входящие в состав ВДВ РФ, начиная с 2018-го года, получили новую автоматизированную систему управления "Андромеда". АСУ, ранее установленная только на перспективных танках Т-14, позволит танкам десантников превратиться в один из элементов сетецентрической войны. Благодаря новому оборудованию каждый Т-72Б3 получит доступ в единую информационную сеть, и сможет обмениваться информацией о целях и своем состоянии с вышестоящим командованием и другими боевыми единицами.

До недавнего времени Т-72Б3 десантных войск в качестве основного канала связи использовали радиостанции. Благодаря новой системе танки десантных подразделений смогут по своим возможностям частично приблизиться к новым перспективным танкам Т-14 "Армата".

"Андромеда" охватывает всю структуру подразделения, начиная от танка и заканчивая командующим ВДВ. Командующий состав может поставить задачу в режиме онлайн, просто отметив точку на экране, и его бойцы увидят ее у себя на электронных картах. Новая АСУ связывает в единое целое самые разные части десантных войск, позволяя осуществлять обмен информацией, к примеру, между танкистами и артиллерией, сокращая время получения возможной поддержки.

Разведка также может сообщать основным боевым соединениям самую свежую информацию фактически в момент ее получения. Кроме того, возможности АСУ позволяют производить автоматические расчеты координат цели, с учетом погодных показателей. Весь этот функционал в разы повышает эффективность танковых соединений в рядах ВДВ, сокращая время реакции и повышая степень информированности всех структур.

Танк, интегрированный в систему, способен сообщать подробную информацию о своем состоянии, в том числе о состоянии боекомплекта и экипажа, объеме оставшегося топлива и полученных повреждениях.

Недавно стало известно, что министерство обороны Российской Федерации запустило процесс преобразования организационной структуры Воздушно-десантных войск, которые скорректируют свою специализацию и превратятся в силы быстрого реагирования. Различные подразделения ВДВ в перспективе станут самостоятельными единицами, способными автономно выполнять широкий круг задач. В состав воздушно-десантных войск должны войти собственная авиация, артиллерия и танковые подразделения. Оснащение десантных бригад танками Т-72Б3 стало частью этого процесса.