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08.04.2019
Военное обозрение

Экс-главком ВКС рассказал об интересе США к втягиванию Финляндии в НАТО

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Глава комитета верхней палаты российского парламента по обороны и безопасности генерал Виктор Бондарев отметил повышенный интерес США к Финляндии с точки зрения попыток втянуть эту страну в НАТО. Во-первых, для США это перспективно с точки зрения соседства Финляндии с Россией, во-вторых, США интересно пополнение натовской казны за счёт финских налогоплательщиков.

Источник изображения: topwar.ru

По словам экс-главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, не исключено, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Хельсинки с тем, чтобы превратить Финляндию в очередного члена Североатлантического военного блока.

Из высказывания Виктора Бондарева:

Например, в случае гипотетического вступления Финляндии в НАТО Штаты захотят создать там военную базу.

США не устраивает "пассивность" Финляндии на международной арене, финнов пытаются всё активнее задействовать в многочисленных натовских учениях. Одно из таких - "Trident Juncture" - стало наиболее масштабным организованным НАТО учением за несколько десятков лет.

Бондарев:

Нейтральный статус позволяет Финляндии "балансировать": не ссориться ни с нами, ни с американцами. У нас сейчас сложились с этой страной хорошие добрососедские отношения, хотя в истории, как мы помним, в частности, новейшей (20-го века), случалось всякое. Однако финны прагматичны в самом позитивном смысле слова. Они видят угасающий потенциал НАТО, осознают его давно пошатнувшийся авторитет. Не думаю, что они сочтут целесообразным вступать в Североатлантический блок.

Нужно добавить, что втянуть в НАТО США давно пытаются и Швецию. Однако при всей антипатии властей этого королевства к России Швеция всё же отказывается от предложений по вступлению в западный военный блок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Швеция
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
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