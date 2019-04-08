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08.04.2019
Военное обозрение

Президент Литвы одобрила подписание пакта о военном сотрудничестве с США

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США и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, направленное на усиление двусторонней подготовки и обмена информацией на фоне "укрепления позиций России".

Источник изображения: Министерство обороны Литвы

Кэтрин Уилбаргер, исполняющая обязанности помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности, и Робертас Сапронас, директор департамента Министерства обороны Литвы, поставили свои подписи под этим договором. Пакт одобрен президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Дорожная карта" пакта описывает пять основных политических целей для двух стран на период с 2019 по 2024 годы.

• Укрепление существующего оборонного сотрудничества в программах обучения и обмена, а также проведении учений;

• Сотрудничество в области сдерживания и безопасности в регионе Балтийского моря, в том числе предоставление поддержки для повышения осведомленности о морской сфере в Балтийском море;

• Повышение качества обмена разведданными, наблюдения и раннего предупреждения в Балтийском регионе;

• Сотрудничество в многонациональных операциях;

• Сосредоточение усилий в области кибербезопасности для создания защиты от злонамеренных кибер-вторжений и атак.

План заключения соглашений о сотрудничестве в области обороны с тремя балтийскими государствами стал результатом стратегического диалога между США и Балтикой в ноябре 2018 года. Эстония и Латвия работают с официальными лицами Пентагона над подписанием аналогичных договоренностей.

С 2014 года Соединенные Штаты инвестировали почти 80 миллионов долларов в сотрудничество в области обороны и безопасности в Литве, в то время как Литва закупила оборонные товары США на сумму 200 миллионов долларов. Неплохой бизнес.

Страны Балтии, которые являются частью НАТО, часто выражают опасения, что Россия может провести на их территории операцию, сходную с присоединением Крыма, поэтому последовательно усиливают свои взаимоотношения с Соединенными Штатами как доминантным членом НАТО.

На данный момент в Прибалтике несут службу усиленные многонациональные батальонные тактические группы. В частности, в Литве, в Рукле, стоит подобное подразделение численностью более тысячи человек.

Кроме того, на территории Литвы регулярно проходят учения стран НАТО. Для этих целей к батальону логистической поддержки вооруженных сил страны (Мариямполе) постоянно приписаны 25 военных логистов армии Соединенных Штатов.

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Страны
Латвия
Литва
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Кибербезопасность
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