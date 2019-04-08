В "Алмаз-Антее" рассказали о главном конструкторе "Тора"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Главный конструктор боевой машины зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" Иосиф Дризе, уже прикованный к постели, до самой смерти ежедневно проводил видеосовещания по совершенствованию комплексов семейства "Тор", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Незадолго до своей смерти в 2016 году Иосиф Матвеевич Дризе сказал: "Сегодня мы продолжаем работу по нашей теме и надеемся, что сможем получить ещё лучшие результаты. Я пока не вижу предела для совершенствования комплекса". Этих пределов нет до сих пор", - сказал Зиятдинов.

"Кстати, мало, кто знает, что Иосиф Матвеевич до конца своих дней, будучи прикованным к постели, ежедневно проводил совещания по видеосвязи и руководил процессом совершенствования комплексов семейства "Тор", - добавил он.

Зиятдинов считает, что вклад Дризе в модернизацию "Тора" невозможно переоценить.

"Как известно, с 2013 года наш завод стал головным предприятием не только в производстве, но и в разработке ЗРК семейства "Тор". И работы по модернизации всех узлов и приборов комплекса шли под руководством Иосифа Матвеевича, бывшего на тот момент заместителем генерального директора – главным конструктором ЗРК. Более того, сама возможность модернизации была обусловлена теми революционными техническими решениями, которые изначально закладывались в комплекс его создателями", - рассказал собеседник агентства.