Совет директоров ОАК принял решения о новых руководителях дивизионов гражданской и транспортной авиации

ЦАМТО, 5 апреля. Советом директоров ПАО "ОАК" 3 апреля принят ряд решений, касающихся изменений в топ-менеджменте предприятий Корпорации.

Президентом компаний ПАО "Корпорация "Иркут" и АО "Гражданские самолеты Сухого" станет Равиль Хакимов. Ему предстоит возглавить работу по формированию Дивизиона гражданской авиации ОАК.

Опыт Равиля Хакимова по реализации крупных государственных проектов в авиационной отрасли и многолетняя успешная работа на различных предприятиях авиаиндустрии будут востребованы при объединении гражданских активов, упорядочении управленческих функций, оптимизации ресурсов, повышении эффективности системы сервисного обслуживания и последовательного развития программ гражданской авиации России.

Александр Рубцов перейдет на должность вице-президента Дивизиона гражданской авиации по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию гражданских самолетов. В рамках Дивизиона гражданской авиации он сконцентрируется на продвижении, продажах и обслуживании гражданских воздушных судов: Superjet 100, МС-21, CR929, а также Ил-114.

В рамках Дивизиона будет сформирована единая система маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания. Дополнительный позитивный эффект планируется получить за счет консолидации взаимодействия с поставщиками и партнерами при работе над перспективными проектами. Также будет обеспечена преемственность действующих лицензий и сертификатов компаний, входящих в Дивизион гражданской авиации.

В связи с переходом на новое место работы Алексей Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и генерального директора ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина".

Алексей Рогозин активно работал над формированием Дивизиона транспортной авиации ОАК, создав единый контур управления программами и внеся существенный вклад в развитие входящих в него предприятий. Головной компанией дивизиона стало ПАО "Ил", на его базе проведена консолидация ВАСО, "Авиастар-СП", ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также четырех авиаремонтных предприятий.

Президент ОАК Юрий Слюсарь поблагодарил Алексея Рогозина, отметив, что "Алексей Дмитриевич пришел в непростой период, по ряду важных программ транспортной авиации были серьезные вызовы. Команда под его руководством провела большую работу. Наряду с повышением операционной эффективности, это позволило ускорить создание военно-транспортных самолетов Ил-276, Ил-76МД-90А, гражданских Ил-96 и Ил-114, пройти решающий этап новому легкому транспортнику Ил-112, первый полет которого состоялся накануне".

Пост руководителя Дивизиона транспортной авиации ОАК, генерального директора ПАО "Ил" займет Юрий Грудинин, ранее руководивший предприятием ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева". Функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева передаются ПАО "Ил". Таким образом, предприятие, реализующее большой объем проектов на платформах самолетов марки "Ил", также станет составной частью Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Реализация этих решений состоится в ближайшее время.

Помимо этого, по результатам рассмотрения вопроса о поступивших предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАК, определен следующий состав кандидатов, который будет вынесен на внеочередное собрание акционеров 29 апреля:

Юрий Коптев, Александр Михеев, Иван Скрыльник, Александр Юрчик, Олег Бочаров, Юрий Слюсарь, Анатолий Сердюков, Оксана Лобанова, Алла Лалетина, Павел Кадочников, Евгений Юрченко.

Совет директоров также рассмотрел ряд других вопросов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".