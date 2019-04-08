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08.04.2019
РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в реальном бою

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Зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2"
Зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", - сказал Зиятдинов, не уточнив, где конкретно это произошло.

Он добавил, что информация о высокой эффективности зенитных комплексов семейства "Тор" хорошо известна потенциальным заказчикам, в том числе зарубежным специалистам, которые видели ЗРК в работе.

"По совокупности боевых характеристик ЗРК семейства "Тор" до настоящего времени не имеют себе равных. Это хорошо известно специалистам как в нашей стране, так и за рубежом. Мы вполне успешно конкурируем с любыми современными ЗРК в своем классе, о чем свидетельствуют поставки наших комплексов ряду иностранных армий", - сказал собеседник.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи и командных пунктов, мостов, аэродромов, радиотехнических средств от самолетов, вертолетов, радиоуправляемых ракет, корректируемых и планирующих авиационных бомб, беспилотников и других элементов современного высокоточного оружия.


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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
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Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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Военные учения
Тор ЗРК
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