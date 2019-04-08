Четыре истребителя "Грипен E" находятся на линии сборки компании Saab

ЦАМТО, 5 апреля. На выставке LAAD-2019 были обнародованы некоторые детали программы разработки и производства истребителей "Грипен E" для ВВС Бразилии.

Как сообщил глава подразделения Saab Gripen Brazil Микаэль Франсен, первый полет испытательного самолета для ВВС Бразилии должен состояться в Линчепинге до конца 2019 года.

В настоящее время на линии окончательной сборки компании Saab находятся четыре одноместных истребителя "Грипен E", которые будут использованы в качестве испытательных самолетов. Один из этих самолетов предназначен для Бразилии, а три оставшиеся – для Швеции. Три "шведских" самолета будут использоваться для испытаний и оценки в рамках программы поставки "Грипен E" ВВС Швеции. В целом три самолета "Грипен E" (8, 9 и 10) выполнят первые полеты в 2019 году.

На прошлой неделе Saab приступила к установке двигателя General Electric F414G-39E на первый бразильский "Грипен E". Сейчас компания близка к завершению его установки и самолет будет готов к полету после проверки всех систем обеспечения безопасности.

Saab также приступила к испытаниям комплекта РЛС и датчиков "Грипен E", включая инфракрасную систему поиска и сопровождения цели (IRST), средства радиоэлектронной борьбы и системы поддержки принятия решения.

Достигнуто соглашение о том, что две системы отображения, разработанные в Бразилии, также будут приняты на вооружение ВВС Швеции, что позволит повысить унификацию самолетов двух стран.

Как сообщал ЦАМТО, МО Бразилии объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку истребителя нового поколения F-X2 18 декабря 2013 года. Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания подписала с Командованием ВВС Бразилии (COMAER) в октябре 2014 года. "Грипен E/F" заменят снятые с вооружения "Мираж-2000C", а в перспективе – модернизированные F-5M и AMX A-1M, которые планируется списать в 2035 году. Соглашение с Saab включает покупку боевых самолетов, материально-техническое обеспечение и закупки вооружений. 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

Одновременно Saab и COMAER подписали офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл. В реализации проекта участвуют Департамент науки и аэрокосмической техники ВВС Бразилии (DCTA), а также компании Akaer, Atech, Atmos Sistemas, AEL Sistemas, Embraer, Mectron Communication, Saab Aeronautica Montagens.

Бразильские истребители будут отличаться несколькими особенностями, включая широкоформатный дисплей (WAD), систему огибания рельефа местности, национальную систему госопознавания "свой-чужой" (IFF), систему предупреждения о лазерном облучении, бортовой компрессор HiPPAG компании Ultra Electronics, систему связи Link BR-2.

Предусмотрено три этапа производства 36 самолетов для ВВС Бразилии: в Швеции компанией Saab; с началом работ в Швеции и завершением в Бразилии; компанией Embraer в Бразилии.

Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен" версий "E" и "F" в Швеции. Оставшиеся 23 истребителя будут собраны Embraer в Бразилии в период с 2020 по 2024 гг. Подготовку бразильских пилотов в Швеции планируется начать с 2020 года. Фактические поставки серийных самолетов ВВС Бразилии начнутся с 2021 года. 11 самолетов будут доставлены в 2021 году, восемь – в 2022 году, семь – в 2023 году, восемь – в 2024 году.