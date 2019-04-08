"Алмаз-Антей" ведет работы по роботизации ЗРК "Тор"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") ведет работы по роботизации зенитного ракетного комплекса "Тор", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

"Активно ведутся работы по роботизации процесса боевой работы, снижению времени реакции и так далее", - сказал он.

Собеседник также сообщил, что у предприятия есть собственная большая программа разработки и создания новых образцов техники, а также модернизации производства.

"Перечень тем НИОКР, ведущихся в рамках этой программы, превышает два десятка наименований. Работы идут в направлении повышения помехозащищенности, увеличения возможностей обнаружения и поражения маневрирующих, малоразмерных или малозаметных воздушных целей", - уточнил собеседник агентства.

Помимо этого, по словам Зиятдинова, решаются задачи по расширению зоны поражения противника и по увеличению вероятности уничтожения объектов, летящих на максимально высоких скоростях.