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08.04.2019
РИА Новости

"Алмаз-Антей" ведет работы по роботизации ЗРК "Тор"

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") ведет работы по роботизации зенитного ракетного комплекса "Тор", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

"Активно ведутся работы по роботизации процесса боевой работы, снижению времени реакции и так далее", - сказал он.

Собеседник также сообщил, что у предприятия есть собственная большая программа разработки и создания новых образцов техники, а также модернизации производства.

"Перечень тем НИОКР, ведущихся в рамках этой программы, превышает два десятка наименований. Работы идут в направлении повышения помехозащищенности, увеличения возможностей обнаружения и поражения маневрирующих, малоразмерных или малозаметных воздушных целей", - уточнил собеседник агентства.

Помимо этого, по словам Зиятдинова, решаются задачи по расширению зоны поражения противника и по увеличению вероятности уничтожения объектов, летящих на максимально высоких скоростях.


Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Робот
Тор ЗРК
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