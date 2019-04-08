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08.04.2019
РИА Новости

Арктический "Тор" можно применять в пустыне и тропиках, заявил разработчик

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор" может так же эффективно применяться в тропиках и пустыне, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Обладая всеми разведывательными и огневыми возможностями базовой модели ЗРК "Тор-М2", арктическая модификация комплекса полностью адаптирована к ведению боевой работы в экстремальных климатических условиях, причем не только Заполярья, но и, как показали испытания, тропиков и пустынь", - сказал Зиятдинов.

По его словам, боевые средства комплекса размещены на двухзвенном гусеничном шасси повышенной проходимости ДТ-30 "Витязь". "Этот ЗРК может работать в условиях полного бездорожья, на сильно пересеченной, заснеженной и обледенелой местности, в песках, болотах, преодолевать водные преграды. Боевому расчету созданы все необходимые условия для эффективной эксплуатации комплекса, как при экстремально низких, так и высоких температурах. Аналогичным образом адаптированы и боевые средства ЗРК", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" (арктический "Тор") поступила в распоряжение российской армии.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Арктика
Тор ЗРК
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