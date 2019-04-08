ЗРК "Тор-М2" оснастили новой ракетой

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" получил новую ракету, под которую был модернизирован ряд систем комплекса, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Модернизации подверглось большое количество узлов комплекса. Внешне самой заметной инновацией стало принятие новой зенитной управляемой ракеты (ЗУР) – 9М338. Это решение назрело давно: несмотря на регулярные модернизации комплекса, ЗУР долгое время оставалась прежней. И вот сейчас комплекс получил новую, весьма успешную ЗУР", - сказал он.

Однако, оговорился собеседник, ракета 9М338 не является автономным средством поражения целей, она не "делает все сама" - и наведение ракеты, и команда на подрыв осуществляется станцией наведения боевой машины.

"Соответственно, для увеличения точности поражения целей ЗУР была серьезно модернизирована система наведения (СН). СН получает информацию от станции обнаружения целей и вычислительных средств комплекса, значит, потребовалась модернизация станции обнаружения целей, увеличение быстродействия бортовых компьютеров и совершенствование их алгоритмов", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, изменения были внесены и в антенно-пусковую установку – в неё нужно было вписать 16 зенитных управляемых ракет вместо 8.

"Как видим, изменение одного элемента вооружения ЗРК влечет за собой необходимость дальнейшего совершенствования большинства узлов и приборов. Недаром "Тор" классифицируется как зенитный ракетный комплекс – достоинства отдельных его элементов могут быть реализованы только в совокупности с достоинствами других элементов ЗРК. И именно в совокупности тактико-технические характеристики ЗРК "Тор" являются непревзойдёнными", - сказал Зиятдинов.

Ранее на вооружении комплексов "Тор-М1" и "Тор-М2У" находилась ракета 9М331. Новая 9М338 прошла испытания в 2013 году, однако была включена в состав комплекса недавно.