Россия в конце 2018 года отгрузила за рубеж крупную партию ЗРК "Тор"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия в конце 2018 года отгрузила зарубежному заказчику крупную партию зенитных ракетных комплексов семейства "Тор", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Разумеется, если какое-либо государство находится в политической зависимости от США или стран ЕС - оно будет приобретать технику их производства. Там же, где выбор осуществляется исключительно на основании тактико-технических характеристик комплекса, ситуация иная. Об этом говорит факт отгрузки крупной партии наших изделий для одной из зарубежных армий в конце минувшего года", - сказал собеседник.

Он не уточнил, в какую именно страну были поставлены комплексы.

ЗРК семейства "Тор" - это комплексы противовоздушной обороны малой дальности, предназначенные для защиты объектов от средств воздушного нападения.