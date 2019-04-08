Российская ракета вывела на орбиту спутники связи "O3b Network"

Четыре спутника связи компании "O3b Network" (Великобритания) выведены на расчетную орбиту российской ракетой-носителем "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" с космодрома Гвианского космического центра. Об этом сообщила пресс-служба "Главкосмоса".

Пуск ракеты состоялся в соответствии с контрактом между АО "Главкосмос" и французской компанией Arianespace.

Запущенные спутники присоединились к действующей группировке O3b из 16 космических аппаратов. Они развернуты на круговой орбите вдоль экватора на высоте 8063 км (средняя околоземная орбита). Разработчиком спутников является бюро Thales Alenia Space.

O3b Network - дочерняя компания люксембургского оператора спутниковой связи SES. Программа предприятия предусматривает развёртывание группировки аппаратов для предоставления услуг связи странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.