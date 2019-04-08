Запустить проблему – это по-нашему

Модуль "Наука" может окончательно добить репутацию отечественной космонавтики

В конце марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поведал об очередной космической победе, которую нам предстоит пережить. До лета 2020 года должен быть запущен "новый" российский модуль МКС, а именно "Наука". Как выясняется, это не ученые одолели Дмитрия Олеговича просьбами создать им новую орбитальную площадку для исследований. И не американцы слезно попросили расширить объемы станции для нужд международного сотрудничества. Просто модуль пора выкидывать, а жалко. Лучше запустить и потом отчитаться, какие мы молодцы.

Источник: с сайта http://russianspaceweb.com/

Вспомним историю отечественной "Науки". Ее начали делать наземным дублером модуля "Заря" – первого элемента МКС, создаваемого Центром Хруничева по заказу "Боинга" (Boeing). В 2004 году для развития российского сегмента решили имеющийся модуль переквалифицировать из наземного в космический, соответствующим образом его дооборудовав. Запуск планировали на 2007 год, но, как часто бывает, разработчики в сроки не уложились. И только в 2013-м модуль переправили из Центра Хруничева в РКК "Энергия" для дооснащения. При тестировании в топливной системе была обнаружена металлическая стружка, что ставило под вопрос работоспособность. Будущую "Науку" вернули создателям, где и выяснилось: топливную систему очистить невозможно, равно и переделать, поскольку технологии, по которым она создавалась, ныне не используются (читай – утрачены за невостребованностью). И тогда решили заменить цилиндрические топливные баки цепочками сферических, используемых НПО им. Лавочкина в разгонных блоках "Фрегат".

“"Наука", обретя новые баки, поднимет на космический уровень множество проблем, значительная часть которых будет выявлена уже на орбите”

Только одна такая мелочь: "фрегатовские" баки нельзя будет использовать многократно, как штатные. Как следствие, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", даже обретя новые баки, поднимет на космический уровень множество проблем, значительная часть которых наверняка будет выявлена уже на орбите. Или кто-то верит, что 20 лет хранения пошли модулю на пользу? Сам Рогозин, судя по всему, не верит: "Негодное хранение, потерянная документация на часть составляющих, например, на сильфоны в баках, в которых были обнаружены микротрещины. Стали проводить дополнительные исследования самого металла. Экспертиза показала, что есть проблемы с усталостью металла. Мы провели испытания на одном из тех баков, он эти испытания не выдержал".

Но в пользу запуска глава Роскосмоса выдвигает абсолютно неубиваемый аргумент: если не отправить летом будущего года, в нем "придется все перебирать" вследствие окончания ресурса приборов и двигателей. То есть когда кончится ресурс, космонавтам придется все чинить на орбите – но это будет проблема уже совсем других руководителей отрасли. Смахивает на спешную продажу продукта с истекающим сроком годности – только отечественной космонавтике придется этим продуктом питаться долгие годы. Выдержит ли она, в придачу ко всем имеющимся бедам, такую диету?

Арсений ГРИШИН

Газета "Военно-промышленный курьер",