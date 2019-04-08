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08.04.2019
Lenta.ru

Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские основные боевые танки Т-72Б3 оснастили терминалами автоматизированной системы управления (АСУ) "Андромеда", сообщают "Известия".

"Командир подразделения может ставить задачу в онлайн-режиме, отметив точку на электронной карте. Подчиненный увидит на своем терминале направление движения и данные о целях, переданные от разведподразделений. Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия", — пишет газета.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, обновление боевой машины позволит нарастить скорость нанесения ответных и упреждающих ударов, а также позволит соответствующим "подразделениям быть более мобильными и, соответственно, меньше находиться под огнем".

Издание отмечает, что модернизация коснется Т-72Б3, полученных Воздушно-десантными войсками в 2018 году, а ранее в "Андромеду" были интегрированы только боевые машины, создаваемые на основе платформы "Армата".

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал "танком для нищих": "Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
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2 комментария
№1
08.04.2019 17:35
Цитата, q
Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия", — пишет газета.
   Какая чушь!  Кто ж дает право печатать такую ерунду! Но все равно, чего на эту несчастную 72-ку не вешай, она все равно останется 72-кой, она по нашему-же замыслу "танк для нищих", чего Вы от нее хотите?
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№2
08.04.2019 19:41
"В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал "танком для нищих": "Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"". "Этот "эксперт" имеет очень смутное представление о танках т.к. в танке он если и сидел то только как экскурсант. Но у нас назвал себя спецом и всё готово. Покажите список его работ в данной области только не научно-популярные, а действительно научные статьи о танках.
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