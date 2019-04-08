Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"

Российские основные боевые танки Т-72Б3 оснастили терминалами автоматизированной системы управления (АСУ) "Андромеда", сообщают "Известия".

"Командир подразделения может ставить задачу в онлайн-режиме, отметив точку на электронной карте. Подчиненный увидит на своем терминале направление движения и данные о целях, переданные от разведподразделений. Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия", — пишет газета.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, обновление боевой машины позволит нарастить скорость нанесения ответных и упреждающих ударов, а также позволит соответствующим "подразделениям быть более мобильными и, соответственно, меньше находиться под огнем".

Издание отмечает, что модернизация коснется Т-72Б3, полученных Воздушно-десантными войсками в 2018 году, а ранее в "Андромеду" были интегрированы только боевые машины, создаваемые на основе платформы "Армата".

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал "танком для нищих": "Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"".