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08.04.2019
Военное обозрение

В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией

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Индийские СМИ со ссылкой на источник в командовании ВВС страны пишут о приобретении российских самолётов МиГ-29. Заинтересованность проявила себя в связи с планами по формированию новых эскадрилий истребительной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас в ВВС Индии на вооружении – три эскадрильи МиГ-29. Все они размещаются на западе страны. Палубные версии этих самолётов (МиГ-29К/КУБ) эксплуатирует ВМС страны – в качестве авиакрыла авианосца "Викрамадитья".

Издание Hindustan Times пишет, что в феврале группа высокопоставленных чиновников ВВС Индии прилетала в Россию для консультаций по МиГ-29.

Из материала со ссылкой на информированного индийского чиновника:

Планеры готовы, и Россия пообещала поставить 21 истребитель в течение 18 месяцев.

Речь идёт о контракте на 21 модернизированный истребитель МиГ-29. Самолёты оснащаются современной РЛС, авионикой, получают усовершенствованную систему расхода топлива и дозаправки. По последним данным, стоимость каждого такого самолёта составляет около 40 млн долларов. В командовании ВВС Индии отмечают, что с новыми возможностями такая цена является весьма конкурентоспособной и потому – привлекательной.

Также в Индии отметили, что покупка новой партии МиГ-29 оправдана ещё и в связи с тем, что не нужно строить новые объекты по их техническому обслуживанию. Уже существует завод HAL "Озар" в Нашике (Насике).

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
МиГ-29
МиГ-29К
Компании
HAL
Проекты
Авианосец
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3 комментария
№1
08.04.2019 10:09
Старый конь борозду не портит.
0
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№2
08.04.2019 10:54
Цитата, q
Планеры готовы, и Россия пообещала поставить 21 истребитель в течение 18 месяцев.
это ещё из задела СССР планеры, что ли?...
Цитата, q
Речь идёт о контракте на 21 модернизированный истребитель МиГ-29. Самолёты оснащаются современной РЛС, авионикой, получают усовершенствованную систему расхода топлива и дозаправки.
а двигатели какие?...

меньше ярда баков, не густо...но если планеры не новой постройки, то хотя бы авионщики подзаработают...
0
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№3
08.04.2019 18:22
МиГ-35 продавайте, хоть в убыток, пора уже раскручивать второй главный экспортный продукт!!
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