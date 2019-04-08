В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией

Индийские СМИ со ссылкой на источник в командовании ВВС страны пишут о приобретении российских самолётов МиГ-29. Заинтересованность проявила себя в связи с планами по формированию новых эскадрилий истребительной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас в ВВС Индии на вооружении – три эскадрильи МиГ-29. Все они размещаются на западе страны. Палубные версии этих самолётов (МиГ-29К/КУБ) эксплуатирует ВМС страны – в качестве авиакрыла авианосца "Викрамадитья".

Издание Hindustan Times пишет, что в феврале группа высокопоставленных чиновников ВВС Индии прилетала в Россию для консультаций по МиГ-29.

Из материала со ссылкой на информированного индийского чиновника:

Планеры готовы, и Россия пообещала поставить 21 истребитель в течение 18 месяцев.

Речь идёт о контракте на 21 модернизированный истребитель МиГ-29. Самолёты оснащаются современной РЛС, авионикой, получают усовершенствованную систему расхода топлива и дозаправки. По последним данным, стоимость каждого такого самолёта составляет около 40 млн долларов. В командовании ВВС Индии отмечают, что с новыми возможностями такая цена является весьма конкурентоспособной и потому – привлекательной.

Также в Индии отметили, что покупка новой партии МиГ-29 оправдана ещё и в связи с тем, что не нужно строить новые объекты по их техническому обслуживанию. Уже существует завод HAL "Озар" в Нашике (Насике).