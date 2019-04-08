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08.04.2019
Известия.ru

Российская ракета "Буревестник" получит мощную аккумуляторную батарею

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" получит мощную аккумуляторную батарею. Об этом 4 апреля сообщил портал Avia.pro.

Стало известно, что новый источник энергии будет устойчив к разным воздействиям, воде и высоким температурам.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

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