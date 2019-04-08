Анкара обвинила требующих отказа от С-400 в неуважении суверенитета Турции

Пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией по поставкам зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 являются неуважением суверенитета Турции.

"Требования от Турции отказаться от уже завершенной сделки по С-400 являются неуважением суверенитета Турции", – цитирует ТАСС пресс-секретаря Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в среду вице-президент США Майкл Пенс поставил Турции ультиматум: сделать выбор между партнерством с НАТО и покупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Вице-президент Турции Фуат Октай ответил на ультиматум США, предложив Вашингтону "остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами".

В тот же день глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым.

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Антон Никитин