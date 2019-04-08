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08.04.2019
Вестник Мордовии

Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевая машина огневой поддержки и сопровождения Торос" предназначена для перевозки личного состав и при необходимости может поддерживать его действия огнем стабилизированной 30-мм пушки 2А42, 30-мм гранатомета АГ-17 и 7, 62-мм пулемета ПКТМ.

Благодаря 310-сильному дизельному двигателю она способна передвигаться со скоростью до 60 км/ч по суше и 4-6 км/ч по воде. Запас хода - до 500 км. Болотоходная гусеница имеет ширину 315 мм. Удельное давление на грунт - 0,37 кгс/cм.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Имеется бульдозерный отвал, его ширина 3090 мм, это позволяет вести инженерную подготовку путей движения в условиях Крайнего Севера.

Для эффективной работы в условиях низких температур машина специально утеплена, имеется автономный дизель-генератор и отопитель внутренних обитаемых отсеков.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Торос" был создан для арктических бригад. Также возможно его применение в условиях Дальнего Востока и других районов с экстремальными условиями эксплуатации. Там эта техника будет намного эффективнее, чем традиционные БМП и бронетранспортеры.

Лев Романов

Фото Алексея Хомякова

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
ПКТМ
Проекты
Арктика
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1 комментарий
№1
08.04.2019 17:42
Ну вот, опять старушку МТ-ЛБу к жизни возвращают, молодцы? А где же  "Ледорубы", "Арктики" и разные там "Гусеницы" на которые столько денег угробили за 20 с лишним лет?
Могу открыть секрет, у МЧС уже давно есть роботизированный МТ-ЛБу, только с лафетным стволом вместо пушки, для тушения пожаров в зоне ЧС, немного подправить и вот Вам готовый боевой робот для для Арктики. МО - ау... ау!
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