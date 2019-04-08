Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевая машина огневой поддержки и сопровождения Торос" предназначена для перевозки личного состав и при необходимости может поддерживать его действия огнем стабилизированной 30-мм пушки 2А42, 30-мм гранатомета АГ-17 и 7, 62-мм пулемета ПКТМ.

Благодаря 310-сильному дизельному двигателю она способна передвигаться со скоростью до 60 км/ч по суше и 4-6 км/ч по воде. Запас хода - до 500 км. Болотоходная гусеница имеет ширину 315 мм. Удельное давление на грунт - 0,37 кгс/cм.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Имеется бульдозерный отвал, его ширина 3090 мм, это позволяет вести инженерную подготовку путей движения в условиях Крайнего Севера.

Для эффективной работы в условиях низких температур машина специально утеплена, имеется автономный дизель-генератор и отопитель внутренних обитаемых отсеков.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Торос" был создан для арктических бригад. Также возможно его применение в условиях Дальнего Востока и других районов с экстремальными условиями эксплуатации. Там эта техника будет намного эффективнее, чем традиционные БМП и бронетранспортеры.

Лев Романов

Фото Алексея Хомякова