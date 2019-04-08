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08.04.2019
ТАСС

Российские истребители за неделю семь раз поднимались на перехват у границ РФ

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Нарушений воздушного пространства страны допущено не было

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские истребители семь раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 24 летательных аппарата. По сведениям издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 286 летных смен на 72 аэродромах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Военные учения
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