Российские истребители за неделю семь раз поднимались на перехват у границ РФ

Нарушений воздушного пространства страны допущено не было

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские истребители семь раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 24 летательных аппарата. По сведениям издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 286 летных смен на 72 аэродромах.