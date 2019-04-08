Ракета "Союз" успешно вывела британские спутники O3b на орбиту
Источник изображения: Фото: arianespace.com
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" успешно вывела британские спутники O3b на орбиту. Об этом сообщил "Роскосмос" в четверг, 4 апреля, на своем сайте.
Старт был произведен с космодрома Куру Гвианского космического центра.
"Спутники O3b выведены на расчетные орбиты и взяты на управление заказчиком", — цитирует сообщение "РИА Новости".
Отмечается, что группировка спутников, куда вольются O3b, обеспечивает высокоскоростной мобильной и стационарной связью жителей удаленных и развивающихся регионов.
Все четыре О3b произведены компанией Thales Alenia Space по заказу люксембургского оператора SES.
28 апреля российская ракета-носитель "Союз" со спутниками британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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