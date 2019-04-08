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08.04.2019
Известия.ru

Ракета "Союз" успешно вывела британские спутники O3b на орбиту

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Источник изображения: Фото: arianespace.com

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" успешно вывела британские спутники O3b на орбиту. Об этом сообщил "Роскосмос" в четверг, 4 апреля, на своем сайте.

Старт был произведен с космодрома Куру Гвианского космического центра.

"Спутники O3b выведены на расчетные орбиты и взяты на управление заказчиком", — цитирует сообщение "РИА Новости".

Отмечается, что группировка спутников, куда вольются O3b, обеспечивает высокоскоростной мобильной и стационарной связью жителей удаленных и развивающихся регионов.

Все четыре О3b произведены компанией Thales Alenia Space по заказу люксембургского оператора SES.

28 апреля российская ракета-носитель "Союз" со спутниками британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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Страны
Великобритания
Гвиана
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Союз-2 РН
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