Ракета "Союз" успешно вывела британские спутники O3b на орбиту

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" успешно вывела британские спутники O3b на орбиту. Об этом сообщил "Роскосмос" в четверг, 4 апреля, на своем сайте.

Старт был произведен с космодрома Куру Гвианского космического центра.

"Спутники O3b выведены на расчетные орбиты и взяты на управление заказчиком", — цитирует сообщение "РИА Новости".

Отмечается, что группировка спутников, куда вольются O3b, обеспечивает высокоскоростной мобильной и стационарной связью жителей удаленных и развивающихся регионов.

Все четыре О3b произведены компанией Thales Alenia Space по заказу люксембургского оператора SES.

28 апреля российская ракета-носитель "Союз" со спутниками британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.