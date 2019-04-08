Войти
08.04.2019
Независимое военное обозрение

Ил-112В: из прошлого – в будущее

707
0
+1
Фото пресс-службы ОАК
Фото пресс-службы ОАК.

Будут ли решены застарелые проблемы отечественной военно-транспортной авиации

Недалек тот день, когда в нашей стране создастся парадоксальная ситуация в сфере грузовых перевозок. После ухода "на пенсию" самолетов Ан-12 и Ан-26 образуется огромная грузовая ниша в 52 т в авиатранспортной системе страны, поскольку единственными военно-транспортными самолетами (ВТС) останутся лишь тяжелые Ил-76МД/МД-90 и Ан-124. Заполнить ее планировалось путем создания легкого (Ил-112В) и среднего (Ил-276) ВТС. Однако последний из них – это наше очень далекое будущее. Впрочем, наконец-то в небо поднялся Ил-112В. И хотя, конечно, всех проблем отечественной военно-транспортной авиации он не решит, но хоть одну брешь он да закроет.

И здесь самое время отрезвить самых активных авторов, утверждающих, что Ил-112В якобы всего лишь копия самолета С-27J "Спартан". Иначе как глупостью такие утверждения назвать нельзя. Сегодня в мире чистым копированием авиатехники уже не занимаются даже китайцы, а внешнее сходство двух машин – это не что иное, как результат решения близких задач, сформулированных заказчиком.

Эволюция проекта Ил-112В довольно четко прослеживается с момента первых сообщений о нем, появившихся почти 30 лет назад. Впрочем, в итоге многолетней работы основные расчетные параметры машины по сравнению с ее первыми вариантами ухудшились. Так, грузоподъемность Ил-112В снизилась на 1000 кг, максимальная крейсерская скорость – на 50 км/ч, а о дальности полета и говорить не приходится.

Естественно, на это тут же обратили внимание американцы. Сравнивая Ил-112В с украинским Ан-140, они поспешили подчеркнуть недостатки первого и "великолепие" второго, забыв о том, что это совершенно разные машины. Первая из них – грузовая с рампой, а вторая – пассажирская. И даже если рассматривать конвертируемый транспортно-пассажирский вариант Ан-140Т с боковой грузовой дверью, то преимущества в скорости, дальности и грузоподъемности все равно будут на стороне украинского самолета. Почему?

Дело в том, что все эти параметры в первую очередь связаны с аэродинамикой самолета. Достаточно сказать, что площадь миделевого сечения фюзеляжа Ил-112В заметно выше, чем у Ан-140. То же можно сказать и о коэффициенте лобового сопротивления фюзеляжа с хвостовым грузовым люком рампового типа. Так что аэродинамическое качество "вылизанного" Ан-140 в любом случае будет выше, чем у Ил-112В, а это и потребная мощность силовой установки, и скорость, и дальность полета. Большие габариты фюзеляжа Ил-112В связаны, как следует из рекламно-информационных материалов разработчика, с требованием военных перевозить бронеавтомобиль "Тигр". Но если аналогичные требования предъявить к Ан-140, то получим примерно такие же характеристики, как у Ил-112В.

При этом следует понимать, что украинские двигатели, стоящие на Ан-140, более тяжелые и менее экономичные по сравнению с двигателями ТВ7-117СТ, примененными на Ил-112В. Удлинение крыла "Ана" выше, чем на "Иле", что обеспечивает первому почти на 100 км большую дальность, компенсируя тем самым повышенный расход топлива устаревшими двигателями.

Сравнение самолетов Ан-140 и итальянского G.222 с Ил-112В показывает, что их удельные характеристики, за исключением весовой отдачи по планеру, близки. А это свидетельствует о том, что "Ил" перетяжелен и что следует искать пути его облегчения. Задача эта – не из простых. Впрочем, всесторонние статические испытания второго опытного образца Ил-112В (0102) в ЦАГИ покажут, насколько прав автор.

В противном случае, чтобы привести летные данные "Ила" в соответствие с требованиями заказчика, потребуются новые более мощные турбовинтовые двигатели, а их в стране на данный момент нет. Правда, нельзя исключать возможность со временем увеличения ресурса ТВ7-117СТ при его работе на повышенном режиме. Есть, конечно, еще один вариант – применить на "Иле" перспективные двигатели ВК-3500, правда, в задросселированном виде. Но в каком состоянии находится этот проект, неизвестно.

Полагаю, что "ильюшинцы" все это прекрасно осознают, но руки их связаны необходимостью быстрейшего завершения проекта и оправданием вложенных в него средств.

Остается надеяться, что в ходе летных испытаний опытных экземпляров Ил-112В будут определены направления совершенствования самолета, что сделает его привлекательным и для авиакомпаний. Говорить же о будущем машины пока рано, да и главный заказчик, российские Воздушно-космические силы, пока, как сообщается, согласовал постройку лишь двух экземпляров.

Подводя итог сказанному, надо отметить, что стране самолет данного класса крайне необходим и наша общая задача заключается в том, чтобы оказывать самолетостроителям посильную поддержку. Но и акционерные общества, и правительство РФ не должны забывать, что лозунг "Кадры решают все" (проектанты, а не эффективные менеджеры) не ушел в прошлое. При этом, если у разработчика нет полной уверенности в реализации своих проектов, не следует их преждевременно и слишком активно афишировать, а тем более указывать, как потом выясняется, не реальные сроки создания машин. Как говорится, всему свое время.


Николай Якубович

Николай Васильевич Якубович – авиационный инженер, историк авиации.

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
117С
C-27J
Ан-12
Ан-124
Ан-140
Ан-26
Ил-112
Ил-276
Ил-76
Ил-76МД
ТВ7-117
Тигр
Тигр БА
Компании
ЦАГИ
Похожие новости
23.04.2018
Авиастроению в Украине - быть или не быть?
19.05.2014
Человек, вернувший "Ил"
01.02.2013
Российская военно-транспортная авиация готова отказаться от украинских машин
21.02.2011
ОАК: сложное наследство, беспокойное будущее
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"