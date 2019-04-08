Долгая дорога в небо

Новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В успешно совершил первый полет

Какой подарок лучше всего подходит к юбилею выдающегося авиаконструктора? Не беремся судить точно, но скорее всего это будет первый полет нового самолета, созданного при его непосредственном участии или разработанного сотрудниками того конструкторского бюро, которое юбиляр возглавлял. Именно так – первым полетом нового российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и отметили 125-летие со дня рождения выдающегося отечественного авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина в Авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина (ПАО "Ил"), который входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК").

Первый полет новой турбовинтовой машины состоялся 30 марта 2019 года с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО "ВАСО"), входящего в Дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Под контролем сопровождающего самолета-лаборатории Ил-114ЛЛ полет в штатном режиме совершил экипаж, возглавляемый шеф-пилотом Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Героем России Николаем Куимовым.

На земле летчиков встречали представители правительства и заказчика, а также работники организаций, принимавшие участие в создании машины. Здесь присутствовали заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов, руководители Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли, а также руководство ПАО "ОАК", ПАО "Ил" и ПАО "ВАСО".

"Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. Ил-112В – это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач, – заявил Юрий Борисов. – Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам".

Ил-112В разрабатывался для замены самолетов Ан-26, разработанных в 60-х годах прошлого века в ОКБ Антонова. Эти машины до настоящего времени составляют основу российского парка легких военно-транспортных самолетов. Всего с 1969 по 1986 год было выпущено около 1400 таких самолетов, а в настоящее время в Воздушно-космических силах РФ насчитывается около полутора сотен Ан-26 и его модификаций. Кроме того, их эксплуатируют МВД, погранслужба ФСБ и МЧС России. Ресурс самолетов почти исчерпан и в следующем десятилетии парк устаревших транспортников подлежит полному обновлению.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что потребность в Ил-112В для армии составит более 100 единиц. Их основное предназначение – выполнение задач материально-технического обеспечения в военных округах на небольших, в том числе мало оборудованных, аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые взлетно-посадочные полосы. В случае военного конфликта или террористической операции с самолета возможно десантирование личного состава, легкого вооружения и военной техники.

Проект создания нового транспортника осуществлялся Авиационным комплексом имени С.В. Ильюшина с начала 1990-х годов. За это время разработка по разным причинам не один раз приостанавливалась. После возобновления проекта в 2014 году была проанализирована вся имеющаяся документация, а также были задействованы наработки отечественных конструкторов, замороженные еще с советских времен, которые легли в основу построения нового самолета российского производства. Конструкторскую и рабочую документацию переводили, как теперь говорят, в "цифру". Многие детали нового транспортника изготавливались по цифровым технологиям.

Процесс сборки самолета проводится с использованием современных электронных систем визуализации и информации. На рабочие терминалы в цехах сборки выводится вся необходимая документация в электронном виде: 3D-модели, чертежи и другие материалы, на базе которых осуществляется процесс сборки самолета, показывается последовательность установки деталей конструкции и осуществляется распечатка необходимой информации на встроенном в терминалы печатном устройстве. Все терминалы объединены в единый информационный центр. Если в ходе технологического процесса в него вносятся какие-то изменения, то это обязательно отображается в электронной документации. В тех случаях, когда через какое-то время возникает необходимость в замене определенных деталей, все участники производственного процесса через систему оповещения получают соответствующую информацию о сроках замены. Таким образом, происходит объединение производственных процессов и системы управления жизненным циклом изделия.

К настоящему времени по контракту на опытно-конструкторские работы в Воронеже были созданы два самолета, один из них уже начал летные испытания, а второй, ресурсный, в разобранном виде доставлен в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) в Подмосковье. После сборки он в течение двух лет будет проходить ресурсные и статические испытания.

Практически все системы самолета были разработаны в России с нуля, с полным импортозамещением и включением в производственную кооперацию нескольких десятков предприятий. Ульяновский авиастроительный завод "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) производит панели фюзеляжа, люки и двери, а казанское предприятие "КАПО-Композит" – различные детали из композиционных материалов. Холдинг "Технодинамика" создал источник энергии – авиационный синхронный генератор ГСР 40СН для системы электроснабжения Ил-112В, который успешно прошел испытания с авиадвигателем ТВ7-117СТ. В свою очередь, концерн "Радиоэлектронные технологии" разработал для самолета Ил-112В бортовой комплекс обороны с новейшей системой обороны от всех видов ракет класса "земля–воздух" и "воздух–воздух", в основу которого вошли решения, уже отработанные в комплексе радиоэлектронной борьбы "Витебск", обеспечивающем индивидуальную защиту самолетов, и в его экспортной модификации "Президент-С".

Объединенная двигателестроительная корпорация утвердила изготовителями двигателей ТВ7-117СТ входящие в ее состав компании "Климов" и Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева. В самолете в качестве маршевой силовой установки используются два турбовинтовых двигателя мощностью 3500 л.с. с воздушными винтами АВ-112 разработки НПГТ "Аэросила". Управление силовой установкой и воздушным винтом осуществляется автоматически, с помощью специального компьютера.

Конструктивно Ил-112В является монопланом нормальной аэродинамической схемы с высокорасположенным прямым крылом с подвешенными под ним двумя турбовинтовыми двигателями. Фюзеляж состоит из трех секций. В хвостовой части фюзеляжа находится грузовой люк, закрывающийся рампой и одной створкой. Крыло кессонное, цельное, крепится на фюзеляж с помощью силовых элементов. Хвостовое оперение – Т-образное. Шасси – убирающееся пятиопорное, с передней стойкой.

Длина Ил-112В составляет 24,15 м, высота – 8,89 м, размах крыла – 27,6 м, а диаметр фюзеляжа – 3,29 м. Максимальная взлетная масса машины – 21 т, максимальная полезная нагрузка – 5 т. Самолет будет способен развивать крейсерскую скорость порядка 450–500 км/ч.

Самолет планируется к выпуску в модификации для военно-транспортной (Ил-112В) и для гражданской авиации (Ил-112). Серийное производство новой машины будет начато в 2020 году на ПАО "ВАСО" с предполагаемым темпом выпуска до 10 самолетов ежегодно. Начало строительства этих транспортных самолетов, созданных в рамках программы полного импортозамещения, позволит загрузить многие предприятия авиапромышленности РФ и будет способствовать определенному прорыву в области авиастроения.

Ирина Дронина