Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
Фотографии занятых самопально блиндированных и переделанных в "гантраки" грузовиков "Урал", которые сняты на репетиции парада Победы в Екатеринбурге. В кузове одного установлена 23-мм зенитная установка Зу-23 со щитом, другого - 12,7-мм пулемет ДШК (!). Очевидно, машины призваны демонстрировать "внедрение опыта боевых действий в Сирии".
Комментарий автора съемки гласит: "два "Урала". На втором оказывается стоит ДШК. Расчеты ЗУ и ДШК женские. По информации от пресс-службы, бронировка самопальная по приказу командующего ЦВО".
Блиндированные переделанные в "гантраки" грузовики "Урал" на репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 03.04.2019 (с) Мент-криминалист / otvaga2004.mybb.ru
Блиндированные переделанные в "гантраки" грузовики "Урал" на репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 03.04.2019 (с) Мент-криминалист / otvaga2004.mybb.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
У нашей армии вроде как ещё есть деньги на БТР и БМП.
Чего до меня не доходит?
То денег нет на ремонт Кузи, то вдруг какие-то недотанки и недогрузовики!!!
Какой идиот и на какие бабки их клепает??!!
Есть танки, есть БМП, есть БТР!
А что это за *ебища??!!
Опять распил....
Опять непонятки!!Экипаж женский. Наверно, для обозных маркитанток придумали, чтобы обороняться в походе... Ирония... С попыткой пошутить.
Реально пипец, изгаляется кто как может: сделаю, что могу, лишь бы в армию за бюджетные деньги запихнуть. Надо -не надо.