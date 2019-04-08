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08.04.2019
bmpd.livejournal.com

Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге

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Фотографии занятых самопально блиндированных и переделанных в "гантраки" грузовиков "Урал", которые сняты на репетиции парада Победы в Екатеринбурге. В кузове одного установлена 23-мм зенитная установка Зу-23 со щитом, другого - 12,7-мм пулемет ДШК (!). Очевидно, машины призваны демонстрировать "внедрение опыта боевых действий в Сирии".

Комментарий автора съемки гласит: "два "Урала". На втором оказывается стоит ДШК. Расчеты ЗУ и ДШК женские. По информации от пресс-службы, бронировка самопальная по приказу командующего ЦВО".

Блиндированные переделанные в "гантраки" грузовики "Урал" на репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 03.04.2019 (с) Мент-криминалист / otvaga2004.mybb.ru

Блиндированные переделанные в "гантраки" грузовики "Урал" на репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 03.04.2019 (с) Мент-криминалист / otvaga2004.mybb.ru

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Компании
ГАЗ Группа
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4 комментария
№1
08.04.2019 11:25
Косплей...
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№2
08.04.2019 14:32
я понимаю, когда совсем уж нищие армии делают такую технику. Зачем она на параде Победы в Екатеринбурге?
У нашей армии вроде как ещё есть деньги на БТР и БМП.
Чего до меня не доходит?
+1
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№3
08.04.2019 17:17
Опять непонятки!!
То денег нет на ремонт Кузи, то вдруг какие-то недотанки и недогрузовики!!!
Какой идиот и на какие бабки их клепает??!!
Есть танки, есть БМП, есть БТР!
А что это за *ебища??!!
Опять распил....
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№4
08.04.2019 17:34
Цитата, leonbor12 сообщ. №3
Опять непонятки!!
Экипаж женский. Наверно, для обозных маркитанток придумали, чтобы обороняться в походе... Ирония... С попыткой пошутить.
Реально пипец, изгаляется кто как может: сделаю, что могу, лишь бы в армию за бюджетные деньги запихнуть. Надо -не надо.
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