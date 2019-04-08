Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге

Фотографии занятых самопально блиндированных и переделанных в "гантраки" грузовиков "Урал", которые сняты на репетиции парада Победы в Екатеринбурге. В кузове одного установлена 23-мм зенитная установка Зу-23 со щитом, другого - 12,7-мм пулемет ДШК (!). Очевидно, машины призваны демонстрировать "внедрение опыта боевых действий в Сирии".

Комментарий автора съемки гласит: "два "Урала". На втором оказывается стоит ДШК. Расчеты ЗУ и ДШК женские. По информации от пресс-службы, бронировка самопальная по приказу командующего ЦВО".

Блиндированные переделанные в "гантраки" грузовики "Урал" на репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 03.04.2019 (с) Мент-криминалист / otvaga2004.mybb.ru

Блиндированные переделанные в "гантраки" грузовики "Урал" на репетиции парада Победы в Екатеринбурге, 03.04.2019 (с) Мент-криминалист / otvaga2004.mybb.ru