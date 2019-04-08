Воздушный робот для Малайзии

Куала-Лумпур интересуется беспилотниками большой продолжительности полета

Тенденция последних лет – активное расширение круга стран, принимающих на вооружение беспилотные авиационные системы (БАС) с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) различного класса, позволяющими решать весьма широкий круг задач. К числу таких стран относится и Малайзия – одно из ведущих государств Юго-Восточной Азии.

Куала-Лумпур выражает желание приобрести средневысотные БЛА большой продолжительности полета, то есть относящиеся по международной классификации к классу MALE (Medium Altitude Long Endurance). Они могут применяться, в частности, для воздушного патрулирования побережья и акватории прибрежных вод Малайзии.

Запрос на предоставление информации (RFI) относительно возможных к поставке в страну систем данного класса был обнародован Минобороны Малайзии в конце декабря 2018 года. Заинтересованные компании-разработчики должны были представить свои предложения к февралю с.г. Предполагается, что изначально Малайзия закупит три БАС с возможностью последующей закупки еще шести систем. Закупка эскадрильи БЛА класса MALE включена в программу долгосрочной модернизации ВС Малайзии Capability 55 (CAP55), реализация которой рассчитана на 2018–2055 годы.

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТИ

Следует отметить, что Малайзия, которая имеет весьма ограниченный опыт в части эксплуатации БАС, в настоящее время находится на предварительном этапе формулирования своих потребностей в этой области.

В этой связи запрос на предоставление информации, очевидно, пока еще представляет собой достаточно расплывчатые требования к возможным поставщикам.

Первичные требования включают БЛА, несущий многоканальную оптикоэлектронную систему наблюдения и РЛС. Наличие оружия не является приоритетом, но возможность размещения оружия на борту в качестве опции рассматривается как одно из требований. Запрос предложений (RFP), который должен последовать за RFI и будет основан на нем, по-видимому, значительно конкретизирует пожелания малайзийских военных.

Среди потенциальных поставщиков БЛА для Малайзии зарубежные эксперты, в частности, называют американскую компанию General Atomics (БЛА Guardian), турецкую Turkish Aerospace Industries (TAI), а также китайские AVIC и CASC. Помимо этого можно предположить и участие российского разработчика – компании "Кронштадт" (вероятно, под эгидой Рособоронэкспорта). Тем более что именно экспортный вариант их БЛА "Орион-Э" был включен в список продукции, представленной на недавно проходившей в Малайзии выставке LIMA-2019.

АМЕРИКАНСКИЙ "ЗАЩИТНИК" И ТУРЕЦКАЯ "АНКА"

БЛА MQ-9 разработки General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) был представлен в статической экспозиции выставки LIMA-2019. Версия Guardian ("Защитник"), ранее именовавшаяся Certifiable Predator B, была создана разработчиком для более активного продвижения своих БАС на мировом рынке.

Данный БЛА построен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. Увеличенный до 24 м размах крыла, оснащенного законцовками, а также больший запас топлива позволили увеличить максимальную продолжительность полета БЛА до 40 часов. Аппарат может выполнять полеты на скоростях до 482 км/ч.

Разведывательная полезная нагрузка БЛА может включать многоканальную оптикоэлектронную станцию наблюдения AN/DAS-1 MTS-B, работающую в различных частотных диапазонах, а также РЛС Sea Vue компании Raytheon для поиска целей на водной поверхности.

Известно, что в разведывательно-ударной версии БЛА "Рипер" имеет семь точек подвески вооружения. На них могут размещаться ракеты AGM-114 "Хеллфайр" и бомбы GBU-12 "Пэйвуэй II" с лазерной системой наведения. Также БЛА может нести бомбы GBU-38 JDAM. Выдача разрешения для дооснащения экспортной версии БЛА оружием зависит от конкретного заказчика.

В свою очередь, турецкая компания TAI привезла на LIMA-2019 макет своего БЛА "Анка-S" (Anka-S), который был разработан ею под требования турецких ВС. Работы по созданию беспилотника велись с 2004 года. В настоящее время созданы три основные модификации БЛА: разведывательная (Anka-A) и разведывательно-ударные (Anka-B, Anka-S). На БЛА "Анка-S" имеется спутниковый канал связи.

Аппарат представляет собой высокоплан с V-образным хвостовым оперением. Размах крыла – около 17,5 м, длина аппарата – 8 м, максимальная взлетная масса – около 1600 кг, включая 200 кг полезной нагрузки. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 24 часов на высотах до 9 км.

Эррол Огуз, менеджер по программам БЛА и развитию бизнеса в TAI, отметил, что система "Анка" эксплуатируется в различных видах ВС Турции, в том числе используется в регионе Восточного Средиземноморья, то есть по крайней мере в приграничных с Сирией областях. Совокупный налет составляет 17 тыс. часов.

КИТАЙСКИЙ НАТИСК

Китайская AVIC представила на выставке LIMA-2019 макет БЛА "Вин Лун II" (Wing Loong II, также Pterodactyl II), а также широкий набор систем вооружения для него. Данный БЛА внешне похож на американский ударный БЛА MQ-9 "Рипер" версии Block 5. По информации AVIC, длина беспилотника – 11 м, размах крыла – 20,5 м, максимальная взлетная масса – 4200 кг. БЛА способен развивать скорость до 340 км/ч и выполнять полеты на высотах до 9 км продолжительностью до 20 часов.

По некоторым данным, помимо канала связи БЛА-НСУ аппарат может оснащаться аппаратурой спутниковой связи. Известно, что БЛА снабжен бортовой оптикоэлектронной системой разведки и наблюдения и РЛС с синтезированной апертурой, способен нести аппаратуру радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, системы ретрансляции данных. Кроме того, БЛА может решать ударные задачи: на шести точках подвески размещается высокоточное оружие общей массой до 480 кг, в том числе до 12 ракет класса "воздух-поверхность" и бомб, включая бомбы с лазерной головкой самонаведения (GB3).

Впервые данный БЛА был представлен широкой общественности на выставке Airshow China в начале ноября 2016 года, а первый полет он выполнил 27 февраля 2017 года.

Другая китайская компания, CASC, создала семейство БЛА Cai Hong ("Радуга"). Малайзии предлагается представленный на недавней выставке БЛА CH-5. Он имеет взлетную массу около 3300 кг, размах крыла – порядка 21 м. Сообщалось, что он выполнен из композитов и оснащен турбовинтовым двигателем WJ-9 разработки Zhuzhou Aeroengine Company (ZAC). Продолжительность полета может достигать, по одним данным, 40 часов, по другим – 60 часов. Практический потолок – 7600 м. Беспилотник может нести ракеты AR-1 и бомбы FT-7 общим количеством до 16 единиц. Масса полезной нагрузки, по информации компании-разработчика, может достигать 1000 кг, что, впрочем, вызывает определенные сомнения.

Известно, что CH-5 выполнил первый полет в августе 2015 года, а год спустя на Airshow China был показан полноразмерный образец с набором возможного вооружения.

РОССИЙСКИЙ "ОРИОН-Э"

Выставка LIMA-2019 стала первым зарубежным международным мероприятием, на котором был показан отечественный БЛА "Орион-Э" – экспортный вариант первого российского БЛА класса MALE. Он построен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным прямым крылом большого удлинения и V-образным хвостовым оперением. Аппарат, чья максимальная взлетная масса составляет порядка тонны, имеет длину 8 м и размах крыла 16 м. Утверждается, что БЛА способен выполнять полеты на высотах до 7,5 км продолжительностью до 24 часов и способен нести на борту до 200 кг полезной нагрузки. В качестве таковой используются различные системы разведки и наблюдения, включая многоканальную систему на гиростабилизированной платформе, а также в перспективе РЛС.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

Малайзия имеет протяженное побережье и обширные террводы, что обусловливает высокий интерес к вопросам защиты указанных территорий и акваторий. При этом для решения данных масштабных задач на настоящий момент используются недостаточные технические ресурсы. В частности, это три пилотируемых самолета "Кинг Эйрс" компании Beechcraft, из которых только один находится в состоянии оперативной готовности. В части беспилотной техники сообщалось о приобретении двух БЛА "Алудра" (Aludra) местной компании CTRM, двух американских БЛА "Скан Игл" (ScanEagle) компании Boeing Insitu, одного легкого самолета "Игл 150" австралийской Eagle Aircraft и двух БЛА вертолетного "Камкоптер S-100" австрийской Schiebel.

Исходя из имеющихся планов Малайзии на БЛА класса MALE, можно сделать вывод: Куала-Лумпур планирует сделать существенный рывок в оснащении своих силовых структур беспилотной техникой, перепрыгнув через несколько ступеней в традиционном поэтапном развитии. Какой же из аппаратов выберут малайзийские военные?

Беспилотники, предлагаемые США, имеют репутацию хорошо отработанных как в военных, так и в гражданских задачах систем. В поддержку своего предложения GA-ASI также предлагает комплексный офсетный пакет в соответствии с требованиями законодательства Малайзии. Кроме того, в качестве конкурентного преимущества представители компании называют то, что ряд стран региона, включая Индию и Австралию, должны присоединиться к числу эксплуатантов систем БЛА семейства "Предейтор". Это может упростить логистику при техническом обслуживании систем GA-ASI, в том числе на базе технических центров указанных стран. Отрицательной стороной американских БАС традиционно остается их высокая стоимость.

Компания TAI, продвигая в Малайзию и в другие страны региона свою БАС "Анка", предлагает высокую степень вовлечения местной промышленности в программу по освоению БЛА, а также в процессы возможной кастомизации, организации техобслуживания и т.п. Так, в Малайзии в рамках указанной темы TAI сотрудничает с местной фирмой Deftech. Недостатком БЛА в глазах иностранных заказчиков может являться продолжающееся отсутствие зарубежных контрактов – несмотря на делавшиеся анонсы, национальные ВС до сих пор остаются единственным эксплуатантом этой БАС.

Что касается китайских БЛА, то разработчики указанных выше систем получают все большее число заказчиков на мировом рынке. Успех объясняется двумя основными обстоятельствами: низкой стоимостью предлагаемых БАС и низкой зависимостью от политически обусловленных ограничений. Вместе с тем стоит отметить, что на настоящий момент не вполне понятно, насколько БЛА "Вин Лун II" и CH-5 пригодны для использования в целях наблюдения на море.

Российский "Орион-Э" – самый легкий из представленных БЛА, что обусловливает и достаточно скромные возможности по несению полезной нагрузки. Кроме того, пока также не ясны его возможности в части решения задач воздушного патрулирования прибрежных районов и террвод. В "минус" играет и то, что данная система еще не производится серийно. Положительным обстоятельством можно было бы считать опыт использования в ВВС Малайзии авиации российского производства, включая самолеты Су-30 и МиГ-29. Вместе с тем логистические проблемы, связанные с техобслуживанием поставленной техники, о которых периодически становится известно СМИ, способны нивелировать положительные впечатления от российской техники.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что предполагаемая закупка может стать хорошим "трамплином" для ряда участников предстоящего тендера, открыв возможность поставок в данный регион в целом. Позитивное влияние она может оказать и собственно на Малайзию, радикально улучшив ситуацию с воздушными разведкой и наблюдением в ВС страны. Тем не менее с учетом экономических трудностей, имеющих место в Малайзии в последние годы, финансовая сторона вопроса может осложнить имеющиеся планы по модернизации ее ВС.

Денис Федутинов

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.