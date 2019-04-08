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08.04.2019
ТАСС

Замглавы Arianespace поблагодарила специалистов РФ за успешный вывод "Союзом" спутников

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Логотип Arianespace SA
Логотип космического перевозчика Arianespace SA.
Источник изображения: https://cloudfront.net/

Российские партнеры внесли большой вклад в успех запуска четырех спутников связи OneWeb, подчеркнула Люс Фабрегетт

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Вице-президент корпорации Arianespace Люс Фабрегетт дала высокую оценку сотрудничеству с российской стороной в осуществлении вывода спутников с космодрома Куру. Об этом она заявила вечером в четверг, выступая в Гвианском космическом центре после подтверждения успешного выведения на орбиту российским носителем "Союз-СТ" четырех спутников связи британской компании OneWeb.

"Я хочу поблагодарить наших российских партнеров - "Роскосмос", Ракетно-космический центр "Прогресс", НПО им. С.А. Лавочкина за их сотрудничество. Вместе с ними мы сумели осуществить четыре пуска ракет-носителей "Союз" менее чем за пять месяцев. Я сердечно поздравляю всех с этим достижением", - сказала представитель корпорации Arianespace. "Как европейские специалисты, так и наши российские партнеры внесли большой вклад в успех нынешнего запуска", - подчеркнула при этом Люс Фабрегетт.

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Великобритания
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НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
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