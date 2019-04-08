Замглавы Arianespace поблагодарила специалистов РФ за успешный вывод "Союзом" спутников

Российские партнеры внесли большой вклад в успех запуска четырех спутников связи OneWeb, подчеркнула Люс Фабрегетт

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Вице-президент корпорации Arianespace Люс Фабрегетт дала высокую оценку сотрудничеству с российской стороной в осуществлении вывода спутников с космодрома Куру. Об этом она заявила вечером в четверг, выступая в Гвианском космическом центре после подтверждения успешного выведения на орбиту российским носителем "Союз-СТ" четырех спутников связи британской компании OneWeb.

"Я хочу поблагодарить наших российских партнеров - "Роскосмос", Ракетно-космический центр "Прогресс", НПО им. С.А. Лавочкина за их сотрудничество. Вместе с ними мы сумели осуществить четыре пуска ракет-носителей "Союз" менее чем за пять месяцев. Я сердечно поздравляю всех с этим достижением", - сказала представитель корпорации Arianespace. "Как европейские специалисты, так и наши российские партнеры внесли большой вклад в успех нынешнего запуска", - подчеркнула при этом Люс Фабрегетт.