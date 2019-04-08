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08.04.2019
ТАСС

Рогозин поздравил расчеты Роскосмоса с двумя успешными запусками за день

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

С Байконура был запущен "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11", а с космодрома Куру - "Союз-СТ" с четырьмя британскими спутниками

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" поздравил сотрудников компании с успешными запусками ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" на космодроме Байконур и "Союза-СТ" с четырьмя британскими спутниками связи с космодрома Куру. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Поздравляю наши боевые расчеты в Гвиане и на Байконуре с успешным "ракетным дублетом" в течение одного дня! Спасибо специалистам РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия", НПО имени Лавочкина, ЦЭНКИ и всем службам @roscosmos за хорошую работу!" - говорится в сообщении.

Российский носитель Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" был запущен с космодрома в Куру в четверг с целью вывода на орбиту Земли высотой в 8069 км четырех спутников связи британской компании OneWeb. В общей сложности корпорация OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb планирует обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Длительность функционирования спутников запланирована равной 10 годам.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур в 14:01 мск. Совершив рекордно быстрый полет, спустя 3 часа 20 минут, корабль пристыковался к МКС. "Прогресс МС-11" доставил на станцию около двух тонн различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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