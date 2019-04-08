Для противодействия России: НАТО добавит кораблей в Черное море

Как НАТО поддержит Украину в Черном море

Военные НАТО будут проводить совместные учения с украинскими и грузинскими военными, обмен информацией, а также совершать заходы в порты Украины и Грузии. Такие меры по противодействию России согласовали страны Североатлантического альянса на сессии глав МИД в Вашингтоне. Ранее в Москве указали, что намерение Запада принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

Страны НАТО будут проводить совместные учения с украинскими и грузинскими военными, обмен информацией, а также совершать заходы в порты акватории Украины и Грузии - соответствующие меры согласовали страны Североатлантического альянса на сессии глав МИД в Вашингтоне.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, принятые меры помогут улучшить осведомленность руководства военного союза о ситуации в черноморском регионе. Генсек альянса подчеркнул, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО "сохранит свое внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе", передает РИА "Новости".

Накануне заявление постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о намерениях альянса принять меры для обеспечения безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив вызвало резкую реакцию представителей российских властей, передает НСН.

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - заявила американский дипломат.

Она добавила, что данные меры должны обеспечить "чувство безопасности" не только для Украины, но и для других стран черноморского региона - Румынии, Болгарии и Грузии.

По словам американской стороны, это стало ответом Запада на задержание сотрудниками ФСБ РФ украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и моряков за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

Комментируя эти планы, пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к происходящему. По его словам, Москва не понимает, что конкретно имеется ввиду НАТО, поскольку ситуация с Керченским проливом и судоходством в Черном море всем известна. Он добавил, что в соответствии с международным правом Россия действует последовательно и верно.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет также отметил, что

намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса.

По его словам, заявления американской стороны являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер Москва приступит к ответным мерам, уточнил российский парламентарий.

В свою очередь, заместитель главы украинского министерства обороны Олег Шевчук выразил уверенность, что Украина как никогда близка ко вступлению в НАТО, страна уже "одной ногой" входит в число членов военного союза.

"Минобороны подписало с агентством НАТО по поддержке и снабжению соглашение об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ", - сказал военный.

По словам заместителя главы военного ведомства, диверсификация поставок вооружения и комплектующих понизит зависимость украинского оборонного комплекса от России, передает ФАН.

На фоне этой эскалации глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас призвал не прекращать диалог с российской стороной во избежание эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Об этом политик сказал в речи по случаю 70-летия НАТО.

По словам дипломата, Россия скобы является ответственной за инцидент в Солсбери, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и также происходящее на территории Украины. Министр подчеркнул, что, несмотря на это, каналы взаимодействия с Москвой не должны быть оборваны.

"Когда ситуация с безопасностью ухудшается, системы регулирования разрушаются и напряженность возрастает, молчание не является вариантом", - сказал глава немецкого МИД.

Он добавил, что по этой причине выступает за продолжение регулярных заседаний Совет Россия - НАТО. Причем взаимодействие сторон должно касаться и военной сферы.

В октябре прошлого года Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Федерика Могерини в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Черное море является «европейским».

"Позвольте мне напомнить, что Черное море - это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", - сказала европолитик.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе.

Рафаэль Фахрутдинов