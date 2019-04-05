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05.04.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?

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Комплекс "Пэтриот"
Комплекс "Пэтриот".
Источник изображения: gazeta.ru

Польша пообещала рассмотреть возможность защитить Литву при помощи американских противоракетных комплексов Patriot. Почему Варшаве будет трудно это сделать.

Начальник генерального штаба Войска Польского гнерал Раймунд Анджейчак, который находится в эти дни с визитом в Вильнюсе, пообещал рассмотреть возможность защищать объекты Литвы при помощи покупаемых Варшавой американских ЗРК Patriot. Скорее всего речь идет о синхронизации национальных систем ПВО.

По словам Анджейчака, он обсудил данный вопрос с главнокомандующим армией Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом.

«Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство – таким образом, для наших планов границы не существует – нет границы (при проведении) учений или военных операций», – сказал польский генерал.

«Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве», – добавил генерал-лейтенант.

Напомним, что в марте прошлого года в Польше заявили о покупке американских систем ПРО большой дальности Patriot. Стоимость сделки составляет 4,17 млрд евро.

16 пусковых установок, 208 ракет и четыре радиолокационные станции (РЛС) будут поставлены двумя партиями в 2022 и 2024 годах. Они станут основой национальной системы ПВО и ПРО в рамках программы Wisła.

Отметим, что Литва не в состоянии приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. Но принимая во внимание непрерывное увеличение военных расходов, похоже стремиться, как и Польша «ввязаться» в дорогостоящие сделки с американскими производителями вооружений.

Анджейчак отметил, что конкретно планировать интеграцию систем Patriot можно будет после того, как Польша получит первые ракеты.

«Есть вопрос о системах управления миссиями – как поддерживать оперативную связь, а также относительно национальных положений, потому что воздушное пространство должно управляться надлежащим образом, эффективно и безопасно», – заявил офицер.

«И все же, если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы», – сказал он.


Сотрудничество Литвы и Польши

В феврале этого года республики договорились о создании безопасной связи, предназначенной для обмены данными радаров.

Сувалкский коридор, который якобы является самым уязвимым местом НАТО в Восточной Европе, планируется защищать совместно, для этого Литва выделит войска в состав многонациональной дивизии Севоро-Восток со штабом в польском Эльблонге. Об этом заявил Раймунд Анджейчак по итогам своего визита в Вильнюс

Подразумевается, что в случае обострения ситуации в регионе, целые две бригады будут нести ответственность за оборону Сувалкского коридора.

«У нас есть сертифицированный высокими оценками международный штаб (…), и теперь мы хотим дать им настоящих солдат», – сказал главком ВС Польши.


Уязвимость Patriot

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков ранее отметил, что американские системы Patriot не гарантируют безопасность и защиту своим покупателям, поскольку они являются управляемыми из США.

«Зенитно-ракетные комплексы С-400 намного более эффективны, чем американские комплексы Patriot. У Patriot максимальная дальность стрельбы не превышает 120 километров, а С-400 стреляет на 400 километров. Американский ЗРК не может стрелять за горизонт, в то время как российский может», – заявил он.

Кроме того, эксперт отметил, что в случае, если страны-покупательницы американских ПРО поведут себя против воли США, Вашингтон отключит комплексы Patriot дистанционно:

«Американцы такие вещи практикуют. В частности, ракетные комплексы американского производства HAWK в 2003 году во время войны США против Ирана не сработали вообще – они были выключены Вашингтоном командами с космических станций», – рассказал Сивков.


Сомнительная синхронизация систем ПВО

Для обеспечения эффективного управления эшелонированной системой ПВО и ПРО Варшава намерена купить интегрированную систему боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны IBCS.

Американский оборонный гигант Northrop Grumman получил подряд на производство системы IBCS для Польши. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. Контракт на поставку военной продукции Польше оценивается в 349 млн долларов. Предполагается, что до 30 июня 2016 года производитель передаст два батарейных комплекта аппаратного и программного обеспечения интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны.

Стоит отметить , ччто IBCS совершенно новая система, она до сих пор не прошла все испытания и не принята на вооружение в самих Соединённых Штатах

По мнению эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, IBCS должна создавать эшелонированную систему ПВО, ключевым элементом которой является ЗРК Patriot, а другие системы меньшего радиуса действия, включая ракетно-пушечные, должны работать с ним в связке. Однако, по словам эксперта, для того чтобы IBCS действовала эффективно, необходим как минимум ещё один компонент — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Как известно таких машин ни у Польши, ни у Литвы нет.

За последними заявлениями Варшавы, скорее всего стоят не военные, а политические мотивы. Так Польша пытается вовлечь Литвву в процесс «выкладывания денег» за оружие американского производства, тем самым улучшить свои позиции перед Вашингтоном и НАТО.


Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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