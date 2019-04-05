Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
Польша пообещала рассмотреть возможность защитить Литву при помощи американских противоракетных комплексов Patriot. Почему Варшаве будет трудно это сделать.
Начальник генерального штаба Войска Польского гнерал Раймунд Анджейчак, который находится в эти дни с визитом в Вильнюсе, пообещал рассмотреть возможность защищать объекты Литвы при помощи покупаемых Варшавой американских ЗРК Patriot. Скорее всего речь идет о синхронизации национальных систем ПВО.
По словам Анджейчака, он обсудил данный вопрос с главнокомандующим армией Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом.
«Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство – таким образом, для наших планов границы не существует – нет границы (при проведении) учений или военных операций», – сказал польский генерал.
«Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве», – добавил генерал-лейтенант.
Напомним, что в марте прошлого года в Польше заявили о покупке американских систем ПРО большой дальности Patriot. Стоимость сделки составляет 4,17 млрд евро.
16 пусковых установок, 208 ракет и четыре радиолокационные станции (РЛС) будут поставлены двумя партиями в 2022 и 2024 годах. Они станут основой национальной системы ПВО и ПРО в рамках программы Wisła.
Отметим, что Литва не в состоянии приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. Но принимая во внимание непрерывное увеличение военных расходов, похоже стремиться, как и Польша «ввязаться» в дорогостоящие сделки с американскими производителями вооружений.
Анджейчак отметил, что конкретно планировать интеграцию систем Patriot можно будет после того, как Польша получит первые ракеты.
«Есть вопрос о системах управления миссиями – как поддерживать оперативную связь, а также относительно национальных положений, потому что воздушное пространство должно управляться надлежащим образом, эффективно и безопасно», – заявил офицер.
«И все же, если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы», – сказал он.
Сотрудничество Литвы и Польши
В феврале этого года республики договорились о создании безопасной связи, предназначенной для обмены данными радаров.
Сувалкский коридор, который якобы является самым уязвимым местом НАТО в Восточной Европе, планируется защищать совместно, для этого Литва выделит войска в состав многонациональной дивизии Севоро-Восток со штабом в польском Эльблонге. Об этом заявил Раймунд Анджейчак по итогам своего визита в Вильнюс
Подразумевается, что в случае обострения ситуации в регионе, целые две бригады будут нести ответственность за оборону Сувалкского коридора.
«У нас есть сертифицированный высокими оценками международный штаб (…), и теперь мы хотим дать им настоящих солдат», – сказал главком ВС Польши.
Уязвимость Patriot
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков ранее отметил, что американские системы Patriot не гарантируют безопасность и защиту своим покупателям, поскольку они являются управляемыми из США.
«Зенитно-ракетные комплексы С-400 намного более эффективны, чем американские комплексы Patriot. У Patriot максимальная дальность стрельбы не превышает 120 километров, а С-400 стреляет на 400 километров. Американский ЗРК не может стрелять за горизонт, в то время как российский может», – заявил он.
Кроме того, эксперт отметил, что в случае, если страны-покупательницы американских ПРО поведут себя против воли США, Вашингтон отключит комплексы Patriot дистанционно:
«Американцы такие вещи практикуют. В частности, ракетные комплексы американского производства HAWK в 2003 году во время войны США против Ирана не сработали вообще – они были выключены Вашингтоном командами с космических станций», – рассказал Сивков.
Сомнительная синхронизация систем ПВО
Для обеспечения эффективного управления эшелонированной системой ПВО и ПРО Варшава намерена купить интегрированную систему боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны IBCS.
Американский оборонный гигант Northrop Grumman получил подряд на производство системы IBCS для Польши. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. Контракт на поставку военной продукции Польше оценивается в 349 млн долларов. Предполагается, что до 30 июня 2016 года производитель передаст два батарейных комплекта аппаратного и программного обеспечения интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны.
Стоит отметить , ччто IBCS совершенно новая система, она до сих пор не прошла все испытания и не принята на вооружение в самих Соединённых Штатах
По мнению эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, IBCS должна создавать эшелонированную систему ПВО, ключевым элементом которой является ЗРК Patriot, а другие системы меньшего радиуса действия, включая ракетно-пушечные, должны работать с ним в связке. Однако, по словам эксперта, для того чтобы IBCS действовала эффективно, необходим как минимум ещё один компонент — самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Как известно таких машин ни у Польши, ни у Литвы нет.
За последними заявлениями Варшавы, скорее всего стоят не военные, а политические мотивы. Так Польша пытается вовлечь Литвву в процесс «выкладывания денег» за оружие американского производства, тем самым улучшить свои позиции перед Вашингтоном и НАТО.
Николай Астровский
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