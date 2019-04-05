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05.04.2019
ТАСС

Израильский космический аппарат "Берешит" совершил маневр по переходу на лунную орбиту

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

Эксперты называют этот этап передвижения одним из самых сложных на пути к Луне

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апреля. /ТАСС/. Израильский космический аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите - прим. ТАСС) совершил в четверг маневр по переходу на орбиту вокруг Луны в преддверии запланированного на 11 апреля прилунения. Об этом сообщила в Twitter израильская компания SpaceIL ("Спейс-Ил"), которая управляет миссией.

"Критически важный захват лунной орбиты прошел успешно. "Берешит" теперь выходит на эллиптический курс вокруг Луны, приближаясь к историческому прилунению", - говорится в публикации. Эксперты называют этот маневр одним из самых сложных на пути к Луне.

Израильский аппарат "Берешит" массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн.

21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. В случае успешного прилунения 11 апреля Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.

"Берешит" не имеет терморегуляции и сможет проработать не более двух суток. После перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, аппарат навечно останется на Луне.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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