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05.04.2019
Интерфакс-АВН

С космодрома Куру стартовала российская ракета "Союз" с европейскими спутниками связи 03b

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РН «Союз-СТ»
Ракета-носитель «Союз-СТ» на космодроме Куру.
Источник изображения: Gps-club.ru

Париж. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз СТ-Б" в четверг стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, которая должна вывести на орбиту очередные четыре европейских коммуникационных спутника 03b, сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Запуск ракеты-носителя "Союз", второй с начала года и 22-й с космодрома Куру, осуществлен в 20:05 МСК. Спутники будут выведены на орбиту с помощью российского разгонного блока "Фрегат-МТ".

Космические аппараты 03b, принадлежащие люксембургскому оператору SES, пополнят европейскую среднеорбитальную систему связи, обеспечивающую стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах.

Отличием системы SES от существующих провайдеров спутникового Интернета является отказ от использования геостационарной орбиты, находящейся на расстоянии 36 тыс. км от поверхности Земли. Развертываемая на орбите группировка спутников компании располагается на высоте 7830 км, что позволяет в более чем три раза сократить задержку передачи сигнала при связи между компьютерами.

По данным оператора SES, группировка спутников 03b в перспективе обеспечит надежной связью около 3 млрд человек.

В марте прошлого года ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту очередные четыре спутника 03b, доведя их общее количество до 16 единиц.

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