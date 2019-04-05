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05.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

НАТО одобрило пакет мер по усилению присутствия в Черном море

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Источник изображения: Bogdan Cristel/Reuters

Страны НАТО одобрили пакет мер, которые направлены на усиление присутствия альянса в Черном море, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

"Мы одобрили пакет мер, направленный на улучшение нашей осведомленности о ситуации, а также на усиление поддержки Грузии и Украины", – передает его слова "Интерфакс".

По его словам, НАТО займется обучением ВМС и береговой охраны этих стран, а также о визитах кораблей, совместных учениях и обмене информацией.

Сейчас, сказал Столтенберг, в Черном море находится одна из натовских корабельных групп.

Он добавил, что Россия "продолжает наращивание военных сил в регионе", но высказался за диалог с ней.

Ранее МИД заявил, что Североатлантический альянс своими действиями в Черном море подталкивает власти Украины к новым провокациям.

Накануне постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что в рамках "пакета мер" против России в Черном море альянс собирается отправить больше кораблей в этот регион, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив". В Кремле негативно отреагировали на это заявление.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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