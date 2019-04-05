Войти
05.04.2019
Lenta.ru

НАСА доверит Falcon Heavy доставку людей на Луну

673
1
-1
Источник изображения: Фото: Spacex / ZumaPress / Globallookpress.com

НАСА рассматривает возможность использования сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ракетной ступени ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) для первой пилотируемой миссии Orion к Луне, пишет ArsTechnica.

Американское издание рассказывает о дискуссии, развернувшейся в космическом агентстве. Участвующий в беседе глава НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что для высадки астронавтов на Луну в 2024 году может использоваться Falcon Heavy и ICPS.

По мнению руководителя департамента пилотируемых полетов космического агентства Уильяма Герстенмайера, для этого необходимо решить задачу заправки топливом лунно-марсианского космического корабля Orion, когда тот находится в головной части установленной в горизонтальное положение Falcon Heavy, увеличить диаметр головного обтекателя ракеты и снять возникающую на боковых ускорителях носителя дополнительную нагрузку.

При этом изначально создаваемая для миссий в дальний космос сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) по-прежнему считается приоритетным средством выведения Orion.

В марте Брайденстайн заверил вице-президента США Майка Пенса, что НАСА ускорит разработку SLS. В частности, первый испытательный полет носителя (в беспилотном режиме) должен состояться в 2020 году, а пилотируемый облет Луны — в 2022 году.

Единственный полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года. В максимальной конфигурации носитель способен на низкую околоземную орбиту доставить до 64 тонн.

В декабре 2014 года создаваемый американской компанией Lockheed Martin космический корабль Orion совершил первый полет.

ICPS является второй ступенью создаваемой альянсом ULA (United Launch Alliance) ракеты SLS. Первый полет носителя запланирован на 2020 год.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
2020-й год
Falcon РН
SLS
Луна
Похожие новости
02.04.2019
Как до Луны: США анонсировали масштабную космическую программу
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
28.09.2017
С протянутой рукой
20.03.2017
Разбор полетов
1 комментарий
№1
05.04.2019 09:36
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.04 14:46
  • 79
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 05.04 14:42
  • 2
DeepStrike будет гиперзвуковым
  • 05.04 14:20
  • 1
От автора статьи о российском спецназе со "сверхспособностями" потребовали объяснений
  • 05.04 14:19
  • 15
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 05.04 14:15
  • 5
The Drive (США): решение Вашингтона об отказе от поставок Ф-35 в Турцию может дать России шанс начать экспорт ее Су-57
  • 05.04 14:14
  • 1
Второй тур президентских выборов минобороны Украины намерено открыть ракетным залпом
  • 05.04 14:05
  • 3
Виновный в аварии "Адмирала Эссена" расплатится месячным довольствием
  • 05.04 13:11
  • 1
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 05.04 13:11
  • 5
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 05.04 13:01
  • 1
Счетная палата проверит расходование средств, выделенных на развитие космодрома Байконур
  • 05.04 12:59
  • 15
Две пули в одну точку?
  • 05.04 12:36
  • 5
Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения
  • 05.04 12:34
  • 2
Япония отреагировала на уведомление о проведении ВС РФ стрельб на Курилах
  • 05.04 12:30
  • 1
Генсек НАТО указал на стремление альянса к улучшению отношений с Россией
  • 05.04 12:25
  • 1
В Сети обсуждают слова польского генерала о готовности США остановить "Красную армию"