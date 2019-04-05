"Американский мир" не сдается: "Россия — единственная страна, которая может нас уничтожить" (Advance, Хорватия)

Россия, по мнению американского генерала Милли, является «экзистенциальной угрозой» для США. И что теперь? Как бороться с единственной державой, которая «может уничтожить США»? Пока что США продолжают строго придерживаться своей идеологии об «американской исключительности». Поэтому выстраивать нормальные отношения с Россией они просто не могут. Что же делать? Как отвести угрозу? На эти вопросы отвечает автор "Адванса".

Как идеология американской исключительности теперь будет бороться со своей экзистенциальной угрозой?

Напряженность между Россией и США непрерывно нарастает вот уже несколько лет. Похоже, лет десять назад они преодолели точку расхождения, хотя прежде, по крайней мере в начале века, казалось, что будущее отношений между Москвой и Вашингтоном может основываться на практичном сотрудничестве.

Существуют разные теории о том, почему они разошлись. Многие считают, что США хотели активно сотрудничать с Россией, пока Россия восстанавливала свои силы после кризиса 90-х годов. Когда же Россия стала постепенно возвращаться себе мощь и влияние, отношения вернулись к тому уровню, на котором они находились во время холодной войны.

Был период, который, кстати, даже захватил первые лет десять правления Путина, когда Россия хотела стать партнером, но все ее предложения неизменно отклонялись. Бывший сотрудник американского ЦРУ и старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар полагает, что виноват Запад: "Отношения испортились из-за того, что Запад отказался воспринимать Россию как страну, отказавшуюся от советского коммунизма. Россию нужно было принять в новое сообщество народов, а вместо этого ее продолжали считать наследницей СССР, а это, в свою очередь, стало причиной огромного западного недоверия к России".

В какой-то мере это правда, однако можно сказать, что Запад все-таки хотел принять Россию в "новое сообщество народов, но при условии, что Россия в новом статусе утратит всякое влияние.

Бытует легенда о том, что Госсекретарь США Мадлен Олбрайт как-то сказала: "Ни о какой мировой справедливости не может быть речи, пока такой территорией как Сибирь, владеет одна страна". Конкретных доказательств того, что Олбрайт действительно это сказала, нет, но российская теория заговора основывается на убеждении, что в целом Запад именно так и воспринимает российскую большую, богатую ресурсами территорию.

Шансы на российско-американское сотрудничество реально существовали, пока США не решили воспользоваться моментом, когда дела в России идут плохо, и эффективно ее "окружить". Для этого США начали очередной виток экспансии НАТО на восток - поближе к России, хотя в конце холодной войны Соединенные Штаты недвусмысленно обещали, что не пойдут на подобный шаг, если СССР позволит объединиться Западной и Восточной Германии.

Это нарушенное обещание стало своеобразным "первородным грехом", после которого все необратимо покатилось под гору. Сначала НАТО расширился за счет Польши, Чехии и Венгрии - стран, у которых был в прошлом опыт противостояния Москве в рамках социалистического блока. Возможно (только возможно), Россия была готова это принять (невольно), но НАТО пошел дальше и сделал своими членами уже страны бывшего Советского Союза: Латвию, Литву и Эстонию. Таким образом, прорыв к самым границам был завершен. Кроме того, есть планы включить в альянс и Украину с Грузией. Кстати, именно из-за натовских видов на Украину разразился конфликт, Россия забрала Крым, а на востоке Украины началась война. Точно так же чуть раньше случилась непродолжительная российско-грузинская война (в 2008 году).

Так, мы пришли к ситуации, когда мнения в Москве и Вашингтоне диаметрально расходятся. Россияне считают, что США хотят ослабить их страну, а возможно, даже развалить, окружив ее своими военными силами. В США же полагают, что имеют дело с русским реваншизмом и что Путин хочет за многое отомстить, прежде всего за ту роль, которую Запад сыграл в развале СССР. В чем-то правы оба лагеря.

Джон Соуэрс, бывший глава британской службы МИ6, комментируя российско-американские отношения на ВВС, сказал: "Нам необходимо стратегическое понимание с Москвой, чтобы мы могли обеспечить стабильность в мире. Нам нужна стабильность Европы, стабильность между Россией и США, что в конечном счете гарантирует стабильность в мире. Американский мир (американское однополярное движение) оказался недолгим и уже подошел к концу".

Возможно, в реальности "Американский мир" (Pax Americana) и закончился, но в теории он, несомненно, еще живет. США ни на минуту не задумываются о том, чтобы принять многополярный мир в каком-либо виде, и продолжают строго придерживаться своей идеологии об "американской исключительности". Поэтому выстраивать нормальные отношения с такой страной, как Россия, они просто не могут. Сотрудничество с ней несовместимо с основной американской идеологией. Так что США по-прежнему планируют разрушить Россию, ослабить ее, вытолкнуть ее с арены, чтобы вновь остаться на пике в одиночестве, единственной сверхдержавой в мире. США занимали эту позицию на протяжении десяти - пятнадцати лет после распада Советского Союза, и американцам явно понравился этот статус. Они хотят сохранить его (или вернуть) любой ценой.

Не боятся ли США ядерной войны с Россией в случае, если они продолжат по-прежнему оказывать давление на нее? На самом деле не очень, так как США руководствуются исключительно прошлым опытом и уверены, что его можно повторить. Ведь подобная опасность конфликта между США и СССР уже существовала, и тем не менее непосредственной войны между ними так никогда и не случилось. США продолжали гнуть свою линию, давить на Москву, продвигать свои идеалы в противовес советским и в итоге добились успеха. Советский Союз просто развалился изнутри.

Поскольку все это произошло не так давно, в США убеждены, по крайней мере их главные стратеги, что теперь все можно повторить. Россию нужно задавить санкциями, окружить ее информационными, экономическими и военными средствами. Нужно свергать ее союзников в мире, преподносить ее как величайшую опасность…И все это США делают в надежде, что однажды это снова принесет им плоды, что почва уйдет из-под ног Владимира Путина и нынешней власти в Кремле. Тогда США опять станут "единственным шерифом в городе".

Эта идея о том, что что-то повторится по тому же принципу, крайне опасна, как и предположение, что войны не случится и на этот раз. Ведь пока геостратеги России считают дни, некоторые российские военные уже так устали от россказней о российской опасности, что могут первыми "нажать на курок".

К нынешнему положению привели разные события, но сейчас важно, в первую очередь, само положение, а не то, что к нему привело. Как США расценивают Россию сегодня? Опасно откровенно вчера это отношение описал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли: "Я рассматриваю Россию как угрозу номер один для США. Это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Другие страны имеют ядерное оружие, но не в таком количестве, как РФ. У русских есть возможности и ядерное оружие для того, чтобы сделать это". Он сказал это, выступая в Конгрессе. К счастью, Милли также отметил, что Россия, хоть и обладает возможностями, не обязательно ими воспользуется. Иными словами, если бы Милли выступил чуть более радикально, война могла бы начаться уже этой весной.

"Москва, вероятно, будет угрожать нашим интересам в ближайшие 20 лет, так как она пытается вернуть себе контроль над прежними сферами влияния, а также подчинить европейские экономические структуры и силы безопасности своим интересам, - заявил генерал Марк Милли, добавив: Россия будет подрывать НАТО и бросать вызов США во всех регионах мира".

То есть Россия, по мнению Милли, является "экзистенциальной угрозой" для США. И что теперь? Как бороться с единственной державой, которая "может уничтожить США"? Все ясно, по крайней мере с военной перспективы: угрозу нужно отвести. Правда, сначала отвели "угрозу" возможного восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой, которое в начале мандата предлагал Трамп.

Все это ведет исключительно к эскалации и крайне неопределенному будущему. Единственное решение в этом конфликте - это ослабление идеологии американской исключительности, а этого быстро не произойдет.

Д. Марьянович (D. Marjanovi)

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