Прототип корабля Starhopper компании SpaceX с новым двигателем начал бросковые испытания

Глава компании Илон Маск заявил штатной работе всех систем аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Испытания нового двигателя Raptor в связке с прототипом корабля Starhopper компании SpaceX прошли на полигоне в штате Техас. Как сообщил в Twitter глава компании Илон Маск, испытания были успешными.

Starhopper выполнил бросковые испытания, - сообщил он . - Все системы сработали штатно".

Как отметил в четверг портал Space.com, испытания проходили в среду вечером на новом пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас) и продолжались около минуты. Подробной информации об испытаниях пока нет, однако известно, что ранее на прототипе Starhopper были установлены три новых двигателя Raptor, работающие на метане и жидком кислороде. Вероятно, в ходе испытания был запущен один из двигателей и корабль "подскочил" на небольшую высоту. В дальнейшем при испытательных пусках планируется запускать все три двигателя.

Starhopper, по данным Space.com, предназначен для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут проверены инженерные решения для строительства крупного корабля для полета к Марсу Starship, рассчитанного на 100 человек. Прототип изготовлен из легированной стали и имеет диаметр около девяти метров. Первоначально для корабля был приготовлен головной обтекатель, в результате чего высота корабля выросла до 39 метров, однако он был поврежден сильными порывами ветра. В ходе дальнейших испытаний корабль будет "подскакивать" на высоту до 5 км и возвращаться на Землю.